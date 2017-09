“Festa dell’Uva” al piano terra del Mercato Centrale in San Lorenzo

Appuntamento martedì 19 settembre dalle ore 19,30

“Festa dell’Uva” che si terrà domani martedì 19 Settembre, al piano terra del Mercato Centrale in San Lorenzo.

L’uva da protagonista, dall’aperitivo al dolce, affiancherà piatti tradizionali fiorentini, accompagnati da un ottimo vino toscano.

L’iniziativa, organizzata dagli operatori del Mercato Centrale di Firenze in collaborazione con Confesercenti e CISL, prenderà il via alle ore 19.30 e proseguirà per tutta la serata.