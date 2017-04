Festa dell'Unicorno: l'ospite d'onore di sabato 22 luglio 2017

E' l'attore di una nota saga

La Festa dell'Unicorno di Vinci annuncia la presenza dell'attore Tom Felton, conosciuto per il ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, alla XIII edizione che si terrà dal 21 al 23 luglio nella cornice del paese natale di Leonardo da Vinci. Il celebre serpeverde, recentemente impegnato sul set di The Flash nel ruolo di Julian Albert/ Dr. Alchemy, incontrerà i suoi fan sabato 22 luglio dedicando loro un’intera giornata tra foto, autografi ed un party speciale. Grazie al sodalizio con l’associazione culturale no profit FantasyInTouch organizzatrice delle convention tematiche con ospiti internazionali, la Festa dell’Unicorno bissa la presenza di grandi nomi delle siete tv e del cinema: dopo Manu Bennett nel 2016 (Spartacus, The Shannara Chronicles, Arrow e lo Hobbit), e da Game of Thrones Finn Jones (Loras Tyrell e Iron First) , Kristian Nairn (Hodor), Gemma Whelan (Yara Greyjoy) e il recente Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar) ora si dà spazio alla saga più fantasy in assoluto i cui fan, da anni, trovano in questa manifestazione uno spazio a loro dedicato con intrattenimento, giochi e altro ancora.