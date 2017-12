Empoli vs Brescia 1 - 1 Il Brescia pareggia ad Empoli in rimonta.

Tante le aspettative dell'Empoli, dopo il cambio di allenatore, ma la gara si chiude sul risultato di 1 - 1.

Empoli vs Brescia finisce sul risultato di parità. Accade tutto nella ripresa, al gol di Zajc risponde Torragrossa. Empoli in vantaggio, rimonta perentoria del Brescia che porta a casa un pari raggiunto in una piazza che ha fatto intendere di avere notevoli aspettative da questo campionato, direi ambiziose dal momento che sta lottando per andare in serie A ed il cambio di allenatore le legittima. Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli, la società si è espressa di puntare al rientro in serie A. In virtù di questo le attese erano tante come nuovo è stato il modulo che non ha visto tanti sussulti in difesa, il reparto più criticato della gestione Vivarini.

Nel primo tempo il Brescia ha avuto pochissime occasioni mentre l’Empoli comanda il gioco per 30 minuti anche se poi accusa un calo pur non perdendo il controllo tanto che il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Accade tutto nella ripresa con la zampata di Zajc, oggi trequartista, servito da Krunic, nel ruolo di mezzala.Un bello scambio in velocità al 2′, un gol che sembra aprire le porte del successo all’Empoli cui fanno seguito altri tentativi puntualmente sventati dalla difesa del Brescia. Ci prova Donnarumma, poi ancora Zajc, e Coppolaro che rischia l’autogol. Quindi l’Empoli, in almeno tre occasioni avrebbe potuto raddoppiare e chiudere la gara ma il Brescia incomincia a crederci soprattutto Torregrossa e Caracciolo che si sono dati molto da fare sin da inizio gara. Al 34′ Bisoli scende sulla destra mettendo in mezzo per Torregrossa che agevolmente mette fuori causa Proivedel. Un pari quasi inaspettato ma che la squadra di Marino ha saputo ottenere approfittando del calo dei giocatori di Andreazzoli tanto da meritarsi il pari.

Risultato finale: Empoli 1 – Brescia 1.