Elezioni: apertura straordinaria dei PAD per rinnovo documenti e duplicati tessere elettorali

Informazioni utili su servizio accompagnamento disabili per le politiche del 4 marzo 2018

In vista delle consultazioni elettorali politiche, che si terranno il prossimo 4 marzo, l'Ufficio Elettorale ricorda che nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 sarà attuata la consueta apertura straordinaria degli uffici della Direzione Servizi Territoriali Integrati - Servizio Servizi Demografici. Questo per consentire il rilascio del duplicato della tessera elettorale a chi l’avesse smarrita o esaurita, il rinnovo della carta d’identità o le nuove iscrizioni anagrafiche da parte di persone ricomparse e non più irreperibili. Ecco i servizi effettuati dai diversi uffici che saranno aperti venerdì 2 e sabato 3 dalle 9 alle 18; domenica 4 marzo dalle 7 alle 23:

- Ufficio elettorale (viale Guidoni 174 - palazzina a destra del vecchio ingresso del Mercato Ortofrutticolo). Effettua rilascio delle nuove tessere elettorali, dei duplicati delle tessere e dei tagliandi adesivi per cambio di residenza, nonché il ritiro delle tessere in giacenza (ossia quelle non consegnate al domicilio dell'elettrice/elettore perché assente); anche rilascio delle carte d’identità cartacee;

- Pad Parterre (piazza della Libertà 12). Effettua rilascio duplicati delle tessere elettorali, delle carte d’identità e le iscrizioni anagrafiche dei cittadini ricomparsi;

- Pad Vogel (via delle Torri 23). Effettua rilascio duplicati tessere elettorali e rilascio delle carte identità.

Si ricorda a tutti gli elettori di controllare per tempo la propria tessera elettorale, in quanto potrebbero essere esauriti i diciotto spazi previsti per l'apposizione del timbro che attesta l'avvenuto esercizio del voto. In questo caso occorre richiedere il duplicato della tessera e si invita a non aspettare gli ultimi giorni. Non è possibile infatti conoscere il numero di coloro che, avendo sempre esercitato il diritto di voto, detengono al momento una tessera esaurita, ed il rischio è che gli ultimi tre giorni prima delle elezioni moltissime persone si rivolgano, tutte insieme, agli uffici competenti per ottenere una nuova tessera elettorale, causando code come già successo in altre città.

Anche il Comune di Bagno a Ripoli dà alcune notizie utili per l'esercizio corretto del voto:

Servizio di accompagnamento disabili ai seggi in occasione delle votazioni. In occasione delle votazioni l'ufficio elettorale del Comune organizza, in collaborazione con le associazioni di volontariato, il servizio di trasporto rivolto esclusivamente alle persone disabili o in difficoltà a raggiungere autonomamente i seggi elettorali. Per usufruire del servizio bisogna rivolgersi all'ufficio elettorale.

Tessere elettorali: per chi si è trasferito nel nostro comune di recente o ha compiuto 18 anni e non ha ricevuto la tessera al proprio domicilio può ritirarla presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Tessere elettorali esaurite: chi ha esaurito gli spazi sulla propria tessera elettorale, oppure l'ha smarrita, può richiedere il duplicato nei giorni di apertura al pubblico dei servizi demografici - lun/mer/ven dalle 8 alle 13, mar/gio dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, oppure il sabato mattina presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dalle 8.30 alle 12.30. Si invitano gli elettori ad usufruire del servizio il prima possibile per evitare inutili attese nei giorni della votazione.

Informazioni: ufficio elettorale 055.055, mail servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.