Elezioni amministrative domenica 11 giugno 2017

Il turno di ballottaggio domenica 25. A Rignano presentazione della candidata Sindaco del Partito Democratico e della sua squadra

Stamani presso la sede del Partito Democratico di Rignano sull'Arno in Piazza XXV Aprile, presentata la lista dei candidati PD per le prossime elezioni amministrative di domenica 11 giugno. Eva Uccella, candidata sindaco, e i consiglieri della lista che la sostiene si sono presentati, uno ad uno, nella sede del partito. Idee chiare in una squadra composta da sei donne e sei uomini, un mix di esperienza e nuovi entusiasmi in rappresentanza di territorio e diverse età, per costruire la Rignano del futuro, che vada oltre i propri confini comunali, che sappia dialogare con cittadini, realtà e territori diversi, che si ponga come approdo sicuro per dare certezze e sostegno a chi lavora ed a chi è in difficoltà. Non è mancato un appello al senso di responsabilità di tutti per far si che questa campagna elettorale che il nostro partito vuole affrontare con entusiasmo sia ricca di contenuti e avara di polemiche.

Domenica 14 maggio, dalle ore 09.00 alle 18.00, i militanti toscani della Lega Nord che abbiano, al 31 dicembre 2016, almeno un anno d'appartenenza al partito, potranno recarsi a votare per le primarie al seggio allestito presso la sede regionale che si trova in Via San Morese nr. 9 a Sesto Fiorentino. "Un appuntamento denso di significato-afferma Manuel Vescovi, Segretario toscano della Lega Nord-che permetterà democraticamente ai nostri aderenti di scegliere quale sarà il nuovo Segretario Federale." "Noi, a differenza di altri che scelgono i candidati con un click-prosegue Vescovi-coinvolgiamo personalmente i nostri militanti che, sono convinto in gran numero, affluiranno presso la nostra sede fiorentina." "Sono certo-conclude il Segretario leghista-che sarà una giornata davvero indimenticabile." Ricordiamo, infine, che i pretendenti alla guida della Lega Nord, sono l'Onorevole Matteo Salvini, attuale Segretario e Gianni Fava, Assessore regionale lombardo.