Elettrocardiodramma - di e con Leonardo Capuano a Il Lavoratorio

L'irresistibile monologo di Leonardo Capuano in scena dal 20 al 22 gennaio a Il Lavoratorio di Firenze

Elettrocardiodramma, il magnetico monologo di e con Leonardo Capuano che da anni riscuote successi di critica e pubblico in tutta Italia, approda per tre serate a Il Lavoratorio, il 20 e il 21 gennaio alle ore 21 e il 22 gennaio alle ore 17.

Uno straordinario viaggio nel delirio, Elettrocardiodramma, in cui Leonardo Capuano trascina gli spettatori per tutto il corso del monologo con il suo bisogno ossessivo di parlare, di costruire un dialogo solo apparentemente sconclusionato, in realtà in bilico tra comico e poetico. E' il racconto di una famiglia, una madre presumibilmente anziana e quattro figli, delle loro dinamiche, del rapporto con una compagna. Le parole tratteggiano una quotidianità allo stesso tempo normale e surreale, che il grande attore porta in scena con un'interpretazione magistrale che conquista ed emoziona, per un viaggio nel teatro dal quale è assolutamente difficile staccarsi.

Spettacolo osannato da pubblico e critica in tutta Italia, Elettrocardiodramma torna a Firenze in uno spazio inconsueto e nuovo, originale quanto basta per fare da cornice ideale allo spettacolo di Capuano.

Il Lavoratorio è infatti spazio culturale dedicato a "teatro danza, musica e affini", nato ad Ottobre 2016 per supportare la creazione di progetti legati al teatro alla musica e alla danza e accogliere percorsi artistici in cerca di un luogo per maturare e svilupparsi. Un luogo di formazione professionale e non professionale al cui interno vengono organizzati incontri, laboratori e giornate di studio e approfondimento, residenze artistiche, eventi, mostre e progetti culturali.

Per informazioni: http://www.illavoratorio.it/

Prenotazioni: info@illavoratorio.it