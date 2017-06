Si chiama Vitor Hugo, ma I Miserabili non c'entrano

Vitor Hugo Franchescoli de Souza, difensore 26enne di Guaraci, ha all'attivo 131 partite e 13 gol in carriera. Arriva dal Palmeiras, dove gioca dal 2015, vincendo una Coppa del Brasile (2015) e Campionato brasiliano (2016)

La Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vitor Hugo Franchescoli de Souza dalla Sociedade Esportiva Palmeiras. Vitor Hugo, nato a Guaraci (Brasile) il 20 maggio del 1991, con la maglia del Palmeiras ha vinto l’ultimo Campionato Brasiliano ed una Coppa Brasiliana collezionando 67 presenze ed 8 gol. Il nuovo difensore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, che inizieranno nel pomeriggio di domani, martedì 6 giugno.

Arrivato a São Paulo in prestito nei primi mesi del 2015, dopo alcune buone stagioni all'America-MG, Vitor Hugo è diventato subito titolare. Fisicamente forte, con una spinta sorprendente e ben assestato sulle gambe, il difensore è diventato rapidamente beniamino dei tifosi e della società, che nel mese di settembre ne ha deciso l'acquisito. Il difensore ha terminato il suo primo anno di Verdão con 58 partite e otto gol. Costante durante tutto l'anno, Vitor chiuso il 2015 con l'assist all'attaccante Dudu nel secondo gol della vittoria contro il Santos nella finale della Coppa del Brasile. Nel 2016, con la maglia numero 4 ha garantito prestazioni sicure e con un occhio per il gol. In tutto, 59 partite, cinque gol e un posto nella storia del club grazie al titolo brasileirão.