Domenica la "Reggello-Vallombrosa"

La prossima è la 41^ edizione

REGGELLO – Domenica prossima, 9 luglio, si svolgerà la 41^ edizione della gara podistica Reggello-Vallombrosa organizzata dal Gruppo Podisti Resco con il patrocinio, tra gli altri del Comune di Reggello. La partenza è alle ore 9 da Piazza Roosevelt nel centro storico di Reggello e l’arrivo a lato dell’Abbazia di Vallombrosa per un totale di 13 km di percorrenza, tutti rigorosamente in salita.

Per consentire lo svolgimento della gara podistica “41^ Reggello-Vallombrosa” è stata disposta per il giorno 9/07/2017, in orario 9.00/10.45, la chiusura al transito sulla S.P. 85 “Di Vallombrosa” tra la località Pietrapiana presso l’intersezione con la S.P. 86 e la località Saltino in corrispondenza dell’intersezione con via Ludovico Ariosto. Il traffico sarà deviato sulla S.P. 86 da Pietrapiana per San Donato in Fronzano-Donnini-Tosi in entrambi i sensi di marcia. Garantito il transito ai residenti ed ai mezzi di soccorso.