Natale: domenica 18 dicembre torna la Firenze-Fiesole-Firenze

Run for Children: atleti e medici di corsa per portare un dono ai pazienti pediatrici

Un breve percorso nel cuore di Firenze, un gesto di grande importanza per i pazienti pediatrici: mercoledì 14 dicembre alle ore 15.30 medici, volontari, atleti amatoriali partecipano alla Run for Children, mini-maratona simbolica della solidarietà con partenza dall’Ospedale di Careggi e traguardo all’Ospedale Meyer. Missione: portare doni ai pazienti pediatrici che si apprestano a trascorrere in ospedale le prossime festività. L’iniziativa di solidarietà è promossa da Prevenzione e Salute, network di promozione della salute cui aderiscono Società scientifiche e Associazioni pazienti, che ogni anno organizza un incontro-dibattito volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori su tematiche strategiche per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. L’appuntamento di quest’anno si svolge a Romaed è dedicato al tema della salute pediatrica.

Torna l’appuntamento con la corsa non competitiva che unisce Firenze a Fiesole su tre percorsi per ogni livello di preparazione. La Firenze-Fiesole-Firenze, giunta alla 37esima ‘ri-edizione’, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, del sindaco di Fiesole Anna Ravoni, del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e del presidente del Comitato provinciale Aics Firenze Carlo Alberto Calamandrei. Anche quest'anno sono previsti tre percorsi: 16,5 km, 6,5 km e 2,5 km. La partenza e l'arrivo della corsa saranno, come di consueto, allo stadio d'Atletica Luigi Ridolfi in viale Fanti. La partenza è prevista per le ore 9. L’edizione 2016 della corsa sostiene la campagna ‘Ferma il bullismo’ lanciata da Radio Toscana. La Firenze-Fisole-Firenze, nata nel 1921 su iniziativa della società sportiva Edera, fu sospesa nel 1925 dopo alcune edizioni e riproposta nel 1979 dai dirigenti Aics fiorentini Carlo Alberto Calamandrei e Lamberto Matteuzzi. L’evento è organizzato dal comitato provinciale Aics Firenze con il patrocinio del Coni, Comune di Firenze e Comune di Fiesole, con la collaborazione dell'associazione Lorenzo Guarnieri e del Quartiere 2. Media partner dell'evento sono Radio Toscana e Zero 3 Communication – Sport & Pubblicità.

Natale a Siena si aspetta anche a passo di corsa. Giovedì 15 dicembre torna il tradizionale appuntamento con il “Siena Urban running & walking”, corsa podistica organizzata dalla “ASD VIVI SIENA” in collaborazione con “Il Maratoneta Sport” per avvicinare cittadini, studenti e turisti al mondo della corsa e della camminata “slow” unita alla scoperta delle bellezze della città.