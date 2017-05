Domani sera allo Stadio Franchi l'ultima del Mister Paulo Sousa

Il Pescara è ospite della Fiorentina

Grazie a Dio siamo alla fine, la 38^ partita del Campionato Serie A TIM “Fiorentina–Pescara” si gioca domenica 28 maggio con inizio ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I convocati dal tecnico viola:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristorforo, De MAio, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Reymao, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

Per il Pesacara di mister Zdenek Zeman, ultimo in classifica, da salvare c’è ormai solo la dignità, al tramonto di una stagione che lo ha visto sfortunato protagonista. E la derelitta Fiorentina non è stata da meno sul piano dell’orgoglio. I viola infatti, si sono resi protagonisti di un campionato a dir poco schizofrenico. Del brillante gioco di squadra promosso con successo al suo arrivo da Paulo Sousa, ormai non c'è più alcuna traccia. Adesso Firenze si respira una brutta atmosfera, resa ancor più rovente e cupa dalle dichiarazioni al veleno dei Della Valle.