Domani i viola allo Scida

Verso #CrotoneFiorentina, mister Nicola in conferenza

A poco più di ore dalla sfida Oliver Kragl sottoposto ad artroscopia

Sarà Fabio Maresca della Sezione di Napoli ad arbitrare Crotone-Fiorentina, match dell’undicesima giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Ezio Scida domenica 29 ottobre alle ore 15.

Nel Crotone Oliver Kragl è stato sottoposto ad intervento di artroscopia del ginocchio sinistro che ha evidenziato una piccola lesione meniscale esterna che è stata regolarizzata. Il calciatore sta effettuando ciclo di fisioterapia e massoterapia e si prevede il recupero in circa 3/4 settimane.

I convocati viola per Crotone Fiorentina:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Bababcar, Laurini, lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau *, Veretout, Vitor Hugo.

Therau seguirà la squadra a Crotone per proseguire le cure, ma non sarà disponibile per la gara. Il calciatore ha effettuato ieri esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

La successiva partita di Campionato, Fiorentina–Roma, si disputerà domenica 5 novembre alle ore 15:00.