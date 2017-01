Domani codice giallo per rischio vento e neve

Prolungato l'orario di accensione impianti di riscaldamento

Allerta vento e neve, domani, a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, per domani, venerdì 13 gennaio, codice giallo per il rischio vento (da mezzanotte alle 22) e rischio neve (dalle 11 alla mezzanotte di sabato). Personale di Quadrifoglio proseguirà nel servizio di spargimento di sale, nelle zone ritenuto più a rischio, per evitare la formazione di ghiaccio.

Ciò a causa del rapido calo della pressione sul Mar Ligure e il Tirreno Settentrionale per l'avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica e alimentata da aria fredda che interesserà la Toscana tra stasera, giovedì, e domani, venerdì. Da domani, in particolare, quota neve in abbassamento a partire dalla mattina. Dal pomeriggio, in concomitanza di rovesci, non escluse nevicate fino a quote localmente di pianura. Possibili accumuli fino a 2-10 cm a quote di collina (200-600 metri). Bassa probabilità di accumuli a quote di pianura (sotto i 200 metri).

Il Sindaco di Pontassieve - con ordinanza n. 3/2017 - viste le temperature rigide di questi giorni ha disposto di prolungare la durata di accensione degli impianti di riscaldamento per le abitazioni presenti sul territorio comunale a 16 ore giornaliere. La decisione è motivata, oltre che dal clima attuale, anche dalle previsioni atmosferiche annunciate dagli organi di informazione per i prossimi giorni che indicano temperature molto al di sotto della media stagionale.

Dopo l'ordinanza contro il freddo nelle scuole emanata ieri (mercoledì 11 gennaio), con la quale si autorizzava l'ampliamento dell'orario di funzionamento dei riscaldamenti, il Comune di Cascina sta valutando l'opportunità di prendere altri provvedimenti urgenti nei prossimi giorni, quando un'altra perturbazione di origine artica porterà una nuova andata di freddo in tutta Italia. L'Amministrazione comunale sta infatti monitorando con attenzione la situazione nei plessi di propria competenza, richiedendo agli istituti comprensivi "Falcone" di Cascina, "Borsellino" di Navacchio e "De Andrè" di San Frediano una relazione sulla situazione relativa al riscaldamento degli istituti scolastici. Dal municipio è quindi partita una richiesta ufficiale di una verifica urgente sugli impianti di riscaldamento delle scuole comunali indirizzata alla società Engie Servizi Spa, l'azienda cui è affidata la manutenzione degli stessi. A seguito dei risultati di tale verifica, attualmente in corso, il Comune si riserva la possibilità di prendere nuove decisioni a tutela del benessere degli alunni, degli studenti e degli insegnanti che frequentano le scuole.

Da ieri, per la durata di 14 notti, l’Amministrazione Comunale di Livorno ha previsto un aumento di 10 posti letto presso il S.E.F.A. (Safe Emergency First Aid), la nuova struttura di accoglienza notturna per persone senza dimora, di Via Terreni a Livorno. Quindi la struttura che attualmente ospita 23 persone per 365 giorni l’anno, arriverà ad ospitare fino al 25 gennaio un totale di 33 persone a notte. Il Progetto Verso Casa (Cooperativa Il Simbolo, Cooperativa Humanitas e SVS Pubblica Assistenza) seguirà direttamente le persone accolte in struttura, mettendo a disposizione delle persone bevande e pasti caldi a cena e colazione, kit per l’igiene personale e accesso alle docce. Il cibo disponibile per offrire la cena alle persone che arriveranno è offerto dalla Mensa Popolare della SVS Pubblica Assistenza. Sempre la SVS mette a disposizione 10 brande per ospitare le persone durante questi giorni e volontari di Protezione Civile.