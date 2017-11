Digitel: decine di migliaia le utenze senza telefono da venerdì scorso

Rimpallo di responsabilità tra la ICT fiorentina e Telecom Italia

Sarebbero circa 150.000 le utenze telefoniche scollegate sino ad oggi dalla rete a causa del contenzioso che contrappone Digitel Italia SpA a Telecom Italia S.p.A.. Da venerdì scorso il fornitore nazionale avrebbe interrotto il servizio a tutti quanti i clienti dell società fiorentina di Information & Communication Technology, ma anche ai clienti di società terze, tra cui Siltel Digital e Atontel, che avevano comprato servizi all'ingrosso proprio da Digitel.

Fino a stamani sulla home page di Digitel si leggeva un messaggio di scuse agli utenti, che addossava a Telecom Italia S.p.A. la responsabilità dell’interruzione improvvisa e non annunciata del servizio di telefonia. Secondo altri invece il disservizio sarebbe collegato ad un arretrato di canoni di fornitura, che Digitel non avrebbe corrisposto a Telecom Italia.

La società per azioni (Capitale sociale € 160.000,00), con sede in via della Fortezza a Firenze, ha formalizzato infatti una domanda di concordato preventivo il 17 ottobre e il tribunale di Firenze ha già nominato un Commissario Giudiziale, nella persona della Dr. Ariela Lucia Caramella. L’azienda, che ha 31 addetti tra la sede di Firenze e quella di Carpi, è stata fondata nell’estate del 2000 e opera nei servizi di telefonia voce e dati per privati, aziende e all'ingrosso.