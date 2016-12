Degrado in via Palazzuolo: risse e droga, ma arriva la Ztl

Jacopo Cellai (Capogruppo Forza Italia): “L’unica cosa che sa fare la Giunta Nardella è mettere una porta telematica in più”

La strada di Santa Maria Novella, artigianale e degradata vitale e sofferente entra nel dibattito di Palazzo Vecchio: sarà nel Question Time.

Nel question time discusso martedì prossimo in Consiglio comunale si chiedono informazioni sulla riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di via Palazzuolo.

"Anche queste opere rappresenterebbero una risposta al degrado. Forza Italia, in sede di approvazione del bilancio, aveva richiesto di stanziare fondi ad hoc ma la proposta fu bocciata. Altra domanda sulla quale chiediamo chiarimenti verte sul coinvolgimento dei carabinieri del comando di Borgognissanti che, vista la vicinanza con via Palazzuolo, potrebbe effettuare controlli periodici per collaborare alla legalità della zona. Ci attendiamo delle risposte concrete perché, se alcuni provvedimenti non vengono assunti – conclude Jacopo Cellai – significa che si tratta di scelte politiche precise da parte dell’Amministrazione Comunale”.

“L’unica cosa che sa fare la Giunta Nardella è mettere una porta telematica in più invece per noi sono le altre le cose da fare per contrastare il degrado di via Palazzuolo. Consideriamo gravissimo l’atteggiamento assente della Giunta Nardella che, a parte fare qualche sopralluogo-spot, non fa assolutamente niente per risolvere i problemi legati a questa via di Firenze. Abbiamo chiesto di attivare, da subito, alcuni provvedimenti. Come Forza Italia – precisa il capogruppo Jacopo Cellai – avevamo chiesto la creazione di un presidio della polizia municipale e bagni pubblici in piazza Santa Maria Novella. La nostra proposta era stata votata ed approvata dal Consiglio comunale ma, questi provvedimenti non sono mai stati realizzati. Per adesso in piazza è operativo un reparto per contrastare la violenza di genere, in precedenza vi era un altro reparto per il recupero crediti poi chiuso".



Aggiunge Jacopo Cellai "A questa amministrazione va bene il contrasto alla violenza di genere ma dimentica che quei locali erano nati per garantire il controllo del territorio che comprende la stazione e via Palazzuolo. Abbiamo anche chiesto di estendere a via Palazzuolo la medesima disciplina vigente per via Tornabuoni, dove sono consentite solo determinate nuove attività commerciali con l’esclusione di attività come i minimarket".

Questo il testo del QUESTION TIME

Proponente: Jacopo Cellai

Oggetto: modifica viabilità via Palazzuolo

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende adottare in via Palazzuolo una nuova viabilità con la finalità di contrastare il degrado e risolvere le diverse criticità esistenti;

visto che fra le motivazioni addotte del suddetto provvedimento figura la necessità di tutelare la ZTL ripetutamente violata in via Palazzuolo