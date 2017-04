Dalla Russia due nuovi voli diretti

Nuova opportunità per il Turismo in Toscana

Sono stati annunciati oggi alla MITT di Mosca i nuovi voli diretti che metteranno in collegamento, due volte a settimana, gli aeroporti di Mosca-Vnukovo e Mosca-Domodedovo e l’Aeroporto di Pisa. Ad effettuarli sono la compagnia low cost Pobeda, parte del gruppo Aeroflot, e la S7 Airlines, la principale compagnia aerea russa nel mercato interno ed attualmente la seconda compagnia aerea russa dopo Aeroflot. Il volo Pobeda è già attivo dal 29 dicembre scorso mentre quello di S7 sarà operativo dal 26 aprile prossimo. Entrambe le compagnie opereranno su base annua e non solo stagionale.

«L'attivazione di queste nuove rotte – ha commentato l'assessore alle attività produttive e al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo – è una novità importante perché presidiare con collegamenti diretti un territorio come la Russia è un'occasione importante per l'incremento dei flussi turistici nella nostra regione da quell'area. La Toscana è apprezzata dai russi per il nostro paesaggio, l'arte e la qualità dei servizi e siamo sicuri che ci saranno ritorni positivi».

«Grazie a questi due nuovi voli diretti tra la Toscana e la Russia – ha aggiunto Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica – abbiamo oggi a disposizione un strumento in più per lo sviluppo delle nostre strategie di promozione sul mercato russo che dopo anni di difficoltà sta dando segni di ripresa. Gli ultimi dati sulle vendite tax free, ad esempio, ci dicono che la spesa dei viaggiatori provenienti dalla Russia è tornata a crescere. E questo proprio a partire dalla Toscana, dove nel 2016 è stato registrato un +5% contro una media nazionale del +2%. Oggi, con 120 mila arrivi e 412 mila presenze, i flussi turistici dalla Russia, rappresentano oggi l'1.7% del turismo straniero nella nostra regione. Con i voli di S7 e Pobeda, contiamo di aumentare la nostra quota di mercato».

«L'apertura di questi due nuovi collegamenti con la Russia - dichiara Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti - significa per noi, da una parte, suggellare la bontà del lavoro svolto fino a oggi dalla società e dall'altra aprire le porte a un 2017 pieno di ulteriori successi. La Toscana è finalmente di nuovo collegata con la Russia e con il suo enorme bacino turistico ed economico: di questo non possiamo che essere orgogliosi».

«In due mesi Pobeda ha operato 42 voli (arrivo + partenza) trasportando oltre 6.500 passeggeri con un fattore di riempimento medio (Load Factor) oltre l'88% - ha detto Andrei Kalmikov General Manager di Pobeda -. La nuova rotta è molto richiesta dal mercato e siamo molto felici dei risultati finora ottenuti»

«I voli diretti dall'aeroporto di Pisa inizieranno il 26 aprile 2017, il mercoledì ed il sabato. Pisa si trova a 10 km dal mare a si impiega solo un'ora per raggiungere Firenze, capoluogo di Regione, e circa 2 ore per raggiungere Roma. Il patrimonio storico/artistico e la posizione favorevole fanno di Pisa la destinazione più popolare sia per le visite d'arte che per le vacanze estive sul mare. Siamo in attesa di poter accogliere sui nostri aeromobili sia i viaggiatori russi sia i passeggeri italiani in viaggio verso le città russe», ha dichiarato, infine, Igor Veretennikov, direttore commerciale di S7 Group.

I 2 voli settimanali di Pobeda da Pisa a Mosca Vnukovo sono effettuati il giovedì e la domenica fino al 23 Marzo con i seguenti orari:

DP-811 Mosca VKNO-PSA gio-dom 10.00-11.40

DP-812 PSA- Mosca VKNO gio-dom 12.35-18.05

Dal 26 marzo i volo saranno effettuati il martedì ed il sabato con i seguenti orari:

DP – 811 Mosca VKO – PSA mar-sab 10.00-12.40

DP – 812 PSA - Mosca VKO mar-sab 13.35-18.05