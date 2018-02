Dalla parte del lettore: consigli sui libri più commentati di gennaio

Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri

Consigli utili di lettura con la rassegna mensile del gruppo facebook che sta dalla parte del lettore con oltre 95.000 iscritti a gennaio 2018.

Anche a gennaio torniamo a occuparci dei libri più letti e commentati dai membri del gruppo FB Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri.

Il primo mese dell'anno vede in testa alle preferenze il nuovo romanzo di Donato Carrisi, L'uomo del labirinto che raccoglie commenti molto favorevoli; l'altro titolo più commentato, soprattutto dalle lettrici, è La ragazza delle perle, quarto volume di una saga scritta dalla scrittrice irlandese Lucinda Riley, di recente pubblicazione, che ha decisamente conquistato un vasto pubblico. Terzo gradino del podio per Elena Ferrante, che con la sua quadrilogia de L'amica geniale divide il gruppo tra sostenitori e lettori delusi.

Molte le discussioni che riguardano la narrativa fantastica: da La trilogia di Bartimeus, di Stroud, all'ormai classica saga di Harry Potter senza dimenticare l'imprescindibile Tolkien, il fantasy ha sempre un affezionato pubblico.

La massiccia presenza delle novità editoriali regalate per Natale ha messo un po' in ombra i post nei quali si discute di classici, ma la discussione sull'attualità di Marcovaldo di Italo Calvino ha visto l'appassionata partecipazione di molti utenti: è sempre il momento per ricoprire questo e altri romanzi senza tempo, come quelli di Jack London o Francis Scott Fitzgerald, anche lui spesso presente nei post del gruppo.

Se, infine, appartenete alla selettiva schiera dei lettori esigenti e curiosi, sempre alla ricerca di narrativa di qualità ma meno nota, i consigli per voi riguardano Il coltivatore del Maryland, di John Barth, deliziosa parodia del romanzo settecentesco, la raccolta di racconti Nelle terre di nessuno, dell'americano Chris Offutt e Figlie sagge, di Angela Carter.

L'argomento più caldo del mese è rappresentato dalle liste dei libri letti nel 2017 appena terminato: elenchi più o meno lunghi e ricchi di annotazioni hanno tenuto banco per buona parte del mese, che stimolando confronti e curiosità.

Se siete appassionati lettori o semplici curiosi in cerca di nuovi titoli, venite a trovarci ed entrate nella comunità di lettori più frequentata di Facebook: Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri

Il podio di gennaio

L'uomo del labirinto, di Donato Carrisi (Longanesi) – La ragazza delle perle, di Lucinda Riley (Giunti) – L'amica geniale, di Elena Ferrante (E/O)

Saghe fantasy: Il signore degli anelli, di J.R. R. Tolkien (Bompiani), La saga di Harry Potter, di J.K. Rowling (Salani), la trilogia di Bartimeus, di Jonathan Stroud (Salani).

Autori che non passano mai di moda: Italo Calvino, Jack London, Francis Scott Fitzgerald.

Per lettori esigenti: Il coltivatore del Maryland, di John Barth (Rizzoli), Nelle terre di nessuno, di Chriss Offutt (Minimum Fax), Figlie sagge di Angela Carter (Fazi)

Ha collaborato, Claudio Cantini