Crotone vs Empoli: 4 – 1. Mchedlidze ancora in gol.

fonte: Lapresse

Il Crotone torna a sperare nella salvezza portandosi a -8 dall’Empoli. Tripletta di Falcinelli.

Il Crotone mette in mostra una vera e propria prova di orgoglio allo stadio Scida, davanti al suo pubblico, tenendo accese le speranze di salvezza. In vantaggio va il Crotone con Stoian al 24’, l’Empoli pareggia al 39’ con Mchedlidze. Nella ripresa si scatena Falcinelli che segna tre gol donando tre utilissimi punti alla squadra calabrese.

La squadra di Nicola sembra proprio intenzionata a giocarsi tutte le sue chance da qui alla fine del campionato se vorrà sperare nella salvezza il cui imperativo sarà vincere e la vittoria di oggi sembrerebbe un buon inizio. Al 29’ passano in vantaggio. Palladino, dalla sinistra, mette in mezzo un pallone per Stoian che con un destro a giro, dal limite, spedisce nell’angolino. L’Empoli, abbastanza apatico, all’improvviso si illumina, grazie a Mchedlidze che, su sponda di petto di Marilungo, coglie Cordaz di sorpresa con un rasoterra di sinistro che va a finire nell’angolino basso. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità: 1 – 1

In avvio di ripresa il Crotone appare subito determinato tanto che all’11’ tornano in vantaggio con Falcinelli che, di testa, raccoglie una punizione dalla sinistra di Barberis riuscendo a farsi largo tra i difensori dell’Empoli, battendo Skorupski. Al 75’ Palladino va vicino al terzo gol con un colpo di testa che Skorupski devia in angolo. L’empoli vicino al pari con Maccarone che, con un potente destro, spaventa Corda.

La scena finale è tutta del Crotone. Stoian entra in area dalla sinsitra, Veseli lo stende. Calcio di rigore inevitabile che Falcinelli trasforma spiazzando Skorupski. Ma non è finita qui. Al 93’ Falcinelli fredda Skorupski con un sinistro nell’angolino, dopo uno scambio con Rhoden.

Poker del Crotone che torna a sperare mentre all’Empoli rimane il rimpianto di cominciare ad assaporare la salvezza della categoria. Nella prossima gara affronterà al Castellani Il Torino.

Crotone (4-4-2): Cordaz 6; Rosi 6,5, Ceccherini 6, Ferrari 6, Martella 6,5; Rohden 6,5, Barberis 6 (27' st Capezzi 6), Crisetig 6,5, Stoian 7 (45' st Nalini sv); Falcinelli 8,5, Palladino 7 (32' st Trotta 6). All.: Nicola 7

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 5; Veseli 5, Bellusci 4,5, Costa 4,5, Dimarco 5; Krunic 5, Diousse 5,5, Croce 5; Pucciarelli 5,5 (41' st Zajc sv); Marilungo 6 (14' st Maccarone 6), Mchedlidze 6,5 (33' st Thiam sv). All.: Martusciello 5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 24' Stoian (C), 39' Mchedlidze (E), 56', 91', 93' Falcinelli (C)

Ammoniti: Ceccherini, Falcinelli, Rosi (C), Krunic (E)

Espulsi: -