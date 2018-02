Il viaggio dentro la collezione continua

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana ha nominato Cristiana Perrella nuova Direttrice del Centro Pecci. Curatrice e critica d’arte, per dieci anni è stata responsabile del Contemporary Arts Programme presso la British School di Roma, ha collaborato con RISO, il Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia ed attualmente è curatrice alla Fondazione Golinelli di Bologna, oltre a organizzare mostre in musei e gallerie quali la Fondazione Prada di Milano o il MAXXI di Roma. Il suo, in qualche modo, è un ritorno avendo frequentato nel 1991-1992 il corso per giovani curatori che si tenne in quegli anni proprio al Centro Pecci. La nuova Direttrice sarà in carica per un triennio ed entrerà a breve in funzione.

Il percorso nelle opere della Collezione viene modificato ed anche aggiornato in occasione dell’avvio del Trentesimo anno di attività del Centro Pecci (1988 – 2018) oltre che per dare spazio alla prossima mostra, la prima personale italiana dell'artista inglese Mark Wallinger, che inaugura il prossimo 24 febbraio 2018.