Corri la vita domenica 24 settembre

Una giornata di sport in favore della lotta al tumore al seno

Domenica 24 settembre torna Corri la vita, una giornata all'insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore della lotta al tumore al seno. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30, percorsi tra le vie del centro storico e le colline fiorentine e arrivo in piazza della Signoria. Ma anche ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. L’evento, alla 15esima edizione, è stato presentato oggi nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dalla presidente dell’associazione Corri la vita Bona Frescobaldi.

“Una certezza per Firenze ma anche ogni anno una scoperta – ha detto il sindaco Nardella – Un evento che si porta dietro il mondo della solidarietà, dello sport e del volontariato per dare una mano alle donne a sconfiggere il male del tumore al seno. La più importante corsa non agonistica del Paese, con partecipanti che arrivano da tutta Italia per vivere una giornata di gioia e trasformarsi in un fiume colorato per le strade della nostra città”.

“Corri la vita ha tracciato una strada nella nostra città – ha detto l’assessore Vannucci – stringendo negli anni un legame indissolubile tra sport e solidarietà e dimostrando come sia possibile creare un meccanismo virtuoso in tutta la comunità. Uno spirito che si ritrova nell’impegno dei tantissimi volontari che esprimono nel modo più bello il senso di appartenenza a questa città”.

Dal primo settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37mila magliette ufficiali di Corri la vita 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo. Novità di quest’anno, per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre, la possibilità di ricevere a casa la maglietta attraverso il sito corrilavita.it. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, la cantante Paola Turci, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Corri la vita, in collaborazione con Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori-Sezione Firenze e Firenze Marathon. Dal 2003 Corri la vita ha registrato oltre 270mila partecipanti provenienti da tutta Italia, offrendo a sportivi e famiglie anche la possibilità di scoprire alcuni luoghi poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a musei e mostre indossando la maglia della corsa.

Fino a oggi sono stati raccolti più di 4,5 milioni di euro, donati da associazione Corri la vita a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui Lilt per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, File-Fondazione italiana di leniterapia, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane.