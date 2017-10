Coperative di comunità: un corso per crescere insieme

Domani, ore 9, a Firenze Giornata di Formazione presso l’Auditorium Sant’Apollonia. ​Nel Pisano una cooperativa dedicata al turismo per salvare il paese​. Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana: “Soddisfatti della risposta dei territori”

Una giornata di formazione sulle cooperative di comunità si terrà il 17 ottobre all’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze. E’ il primo evento dopo la recente firma del protocollo tra Alleanza delle cooperative della Toscana e Anci Toscana, intesa che mira alla promozione delle cooperative di comunità, che nascono per soddisfare i bisogni della comunità e per valorizzare e promuovere i territori a rischio isolamento e spopolamento. L’evento inizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali dell’assessore regionale Vittorio Bugli, del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, del presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e del portavoce regioanle dell’Aci (alleanza cooperative) Alessandro Giaconi; seguiranno i contributi accademici di Paolo Venturi (AICCON) e Daniela Toccaceli (Accademia dei Georgofili). Poi sarà la volta dei racconti delle esperienze ‘sul campo: Teatro Povero Monticchiello (Siena), Valle dei Cavalieri Succiso (Reggio Emilia), Faber City Alberobello (Bari), Comunità Cooperativa Melpignano (Lecce), La Paranza Napoli. Concluderà Albino Caporale di Regione Toscana.

Diversi e importanti gli obiettivi delle cooperative di comunità: creare nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani; realizzare servizi necessari alle comunità; recuperare produzioni e mestieri tradizionali; promuovere le filiere identitarie in ambito agroalimentare e artigianale; valorizzare le realtà locali sotto il profilo turistico e ambientale.

C’è chi, ogni mattina, va a comprare i giornali per tutti, o va a fare le fotocopie o, ancora, accompagna gli anziani all’ufficio postale più vicino. Perché a Pastina, frazione del comune di Santa Luce, in provincia di Pisa, c’è solo una bottega di alimentari. 250 persone, soprattutto anziani, e il centro più vicino è a 20 km. Così gli abitanti hanno preso in mano la situazione e hanno trovato una soluzione nella cooperativa di comunità. Obiettivi: creare un centro polifunzionale e un albergo diffuso. Un’idea nata due anni fa con il supporto di Confcooperative Toscana e cha ha trovato la collaborazione dell’amministrazione comunale. “Terranostra” è il nome della costituenda cooperativa che oggi conta, nel gruppo dei futuri soci, già 50 persone e 8 aziende agricole.

“L’abbiamo fatto per rivitalizzare il paese - dice Federico Pennesi, promotore della cooperativa - per ricucire il tessuto sociale della nostra comunità. Se non facciamo qualcosa il nostro piccolo centro così muore”

Il territorio ha un’alta vocazione turistica, soprattutto legata agli agriturismi, e quindi si parte da lì. Da una parte c’è la necessità di valorizzare un grande patrimonio immobiliare altrimenti inutilizzato, anche pubblico, e dall’altra di creare un centro di aggregazione. “Il centro polifunzionale farà questo, sarà un centro di aggregazione per giovani e anziani e insieme punto di promozione turistica. Verranno forniti diversi servizi, così si potranno pagare le bollette anche a Pastina senza dover andare in paese - continua Pennesi - Sulla creazione dell’albergo diffuso, invece, l’amministrazione ha già predisposto investimenti per il loro recupero”. L’idea della cooperativa di comunità è piaciuta anche alle aziende agricole del territorio. “Già in 8 hanno manifestato la loro volontà a entrare in questo circuito”

“Siamo molto soddisfatti della risposta che le cooperative di comunità stanno avendo sui territori - commenta Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana - Grazie all’impegno degli abitanti, i piccoli centri a rischio spopolamento rivivono. Confcooperative è al loro fianco per sostenerli e supportarli in questo percorso, che è anche una crescita umana oltre che sociale. Ognuno ha la sua storia e le sue peculiarità e proprio per conoscere e condividere le proprie esperienze domani si terrà la Giornata di Formazione sulle Cooperative di Comunità, organizzata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, con Legambiente, Anci Toscana e il patrocinio della Regione Toscana”. Appuntamento a partire dalle 9 presso l’Auditorium di Sant’Apollonia, via San Gallo 25/A, Firenze.