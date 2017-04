Cooperativa Agricola di Legnaia tra artigianato e solidarietà

Sabato in esposizione piante della Cooperativa di Legnaia Vivai. A disposizione degli ospiti giochi gonfiabili per i più piccoli

Grande week end alla Cooperativa Agricola di Legnaia, in Via Baccio da Montelupo 180, Firenze.

Sabato 8 Aprile “Profumo di Artigianato a Legnaia”.



Per l'intera giornata di sabato saranno presenti vari stand di artigiani fiorentini di Confartigianato con i loro prodotti di qualità.

Assieme agli artigiani vi sarà sia l'esposizione di piante della Legnaia Vivai sia i giochi gonfiabili per i più piccoli.

Domenica 9 Aprile pranzo di beneficenza per le popolazioni terremotate.



I dipendenti della Cooperativa organizzano un pranzo aperto a tutta la comunità fiorentina per dare un contributo concreto ai tanti allevatori, vittime dei terremoti dei mesi scorsi. Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di mangimi per gli animali da allevamento, come sostegno all'economia locale.



Per prenotare telefona entro giovedì 6 aprile al numero 055 7358226 o presentati alla cassa fatturazione al centro commerciale in via Baccio da Montelupo.