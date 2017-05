​Consob sanziona Banca Popolare di Vicenza: via alle cause civili

Confconsumatori procederà con l’avvio delle cause civili nei confronti della banca per il recupero delle somme investite nell’acquisto delle azioni

Il 3 maggio la Consob ha reso noto sul suo sito di aver sanzionato Banca Popolare di Vicenza – all’esito di una lunga istruttoria – per la non correttezza di una serie di informazioni fornite al mercato negli anni 2013, 2014 e 2015. (il comunicato stampa e il testo della delibera di Consob sono sul sito www.confconsumatori.it).



Fanno sapere da Confconsumatori Toscana che "sia a Grosseto che a Prato sono state già incardinate numerose vertenze civili per azionisti della banca che si sono rivolti agli sportelli toscani dell’associazione. Ai fini della solvibilità della banca, Confconsumatori comunca che è ormai chiaro e delineato il procedimento di salvataggio di Bpvi: prevede prima una fusione con Veneto, con conseguente doloroso taglio di costi (dipendenti e chiusura filiali), e cessioni di asset importanti che porteranno liquidità immediata (ad esempio la quota detenuta da Bpvi nel Fondo Arca, nonché rilevanti pacchetti di crediti deteriorati).

Punto fondamentale sarà anche la ricapitalizzazione per 2,2 miliardi euro garantiti dallo Stato con proprie emissioni obbligazionarie. Attualmente è in corso il confronto tra la Popolare di Vicenza e le autorità europee, il Tesoro e la Bce. Bpvi, quindi, punta ad ottenere dalle autorità europee il via libera ad utilizzare gli aiuti di Stato già prima dell’estate, entro fine giugno. Gli interessati in Toscana potranno rivolgersi alla sedi toscane dell’associazione, sul sito www.confconsumatoritoscana.it".

Prosegue Confconsumatori: "In particolare, la Consob ha comunicato di aver comminato a Banca Popolare di Vicenza e agli ex amministratori e componenti del Collegio sindacale una sanzione complessiva di 9,14 milioni di euro per violazioni commesse dai vertici aziendali tra l’aprile 2011 e l’aprile 2015.

La Consob ha accertato che la banca vicentina ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria.

I comportamenti illeciti – spiega Consob nella nota che descrive il primo dei provvedimenti sanzionatori – risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca.

Nel dettaglio, Consob contesta alla banca "informazioni al pubblico non corrette o incomplete in merito al valore delle azioni e relativamente agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 e all’evoluzione della compagine sociale".



A questo punto, dopo l’acquisizione di questa ulteriore documentazione probatoria sulle condotte tenute dalla banca negli anni passati, per tutti coloro che non hanno inteso aderire alla transazione, Confconsumatori procederà con l’avvio delle cause civili nei confronti della banca per il recupero delle somme investite nell’acquisto delle azioni.