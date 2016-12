Conferenza stampa Campionato Italiano pesi Cruiser Fabio Turchi VS Maurizio Lovaglio

fotografie: Monica Caleffi

La parola ai protagonisti dell'evento in programma il 23 Dicembre al palasport di Scandicci

Presso la sala Cna “Cammilli” si è svolta la conferenza per la presentazione della serata del 23 Dicembre, incentrata sul match valevole per il campionato nazionale Turchi VS Lovaglio. Presenti, oltre ad un buon numero di appassionati e tifosi, l’assessore Andrea Anichini del Comune di Scandicci - Ente patrocinante dell'evento - i pugili Fabio Turchi e Mohammed Obbadi, con i rispettivi Maestri Leonardo Turchi e Alessandro Boncinelli, il neo presidente del comitato regionale pugilato Massimiliano Baldesi, il presidente dell’Accademia Pugilistica Fiorentina Moreno Mencucci.

Fabio Turchi, pur non sottovalutando l’avversario, ha dichiarato di voler vincere per essere proiettato verso traguardi maggiori. Il pugile fiorentino ha definito molto importante l’ultimo match disputato con il lettone Kulikauskis, che gli ha permesso di testare la distanza delle 8 riprese.

Il concetto espresso da Fabio è stato ripreso dal padre Leonardo, l’ex campione nazionale dei mediomassimi, che ha sottolineato come il match del titolo italiano deve essere un punto di partenza per arrivare ai massimi livelli, in analogia con la carriera dilettantistica di Fabio, che dopo la conquista del titolo nazionale registrò la conquista di titoli internazionali.

Il fresco campione dell’Unione Europea Mohammed Obbadi - presente nella riunione di Scandicci con l’altro fiorentino Angelo Ardito - ha mostrato soddisfazione per il primo titolo conquistato in carriera, evidenziando la bellezza e la durezza del match contro Olteanu, un incontro che gli ha permesso di guadagnare un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza.

Durante il corso della conferenza è stata annunciata la collaborazione fra l’associazione Vivere da Sportivi - impegnata fra l’altro nel progetto contro il bullismo - e gli atleti Fabio Turchi, Mohammed Obbadi e l’APF.

A proposito dell’iniziativa contro il bullismo, che ha visto già protagonista Fabio Turchi al centro di uno scatto ed un articolo apparso sul giornale on line Nove da Firenze, il presidente Baldesi ha dato la massima disponibilità del Comitato, dal lui rappresentato, a veicolare l’iniziativa. L’avvocato Baldesi ha poi fatto il classico in bocca a lupo ai pugili, augurandosi di continuare ad accompagnare per molto tempo la loro carriera.

Chiudiamo con le parole dell’assessore Anichini, molto felice che la scelta della serata pugilistica del 23 Dicembre sia ricaduta - dopo l’edizione il 2015 - ancora su Scandicci. Una realtà - ha continuato l’assessore - che ha una tradizione pluridecennale con il pugilato, sempre attiva sul territorio grazie alla collaborazione con la Società Robur Scandicci del Maestro Emilio Pisani, anch’esso presente in sala. L’assessore ha terminato augurandosi che la manifestazione abbia lo stesso successo dell’anno scorso, dove si registrò il tutto esaurito.

Per info e acquisto biglietti, rivolgersi al numero di telefono: 3387769949

di seguito il programma completo della serata:

Fabio Turchi VS Maurizo Lovaglio pesi cruiser campionato italiano 10 riprese

Mohammed Obbadi VS Mishiko Shubitidze pesi mosca

Angelo Ardito VS Francesco Grandelli pesi superpiuma

Davide Traversi VS Jozefin Ndreu pesi medi

Dario Morello VS Robakidze pesi welter

Ufficio stampa Accademia Pugilistica Fiorentina