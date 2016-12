Concorso Entra e Vinci 3.0​, Maddalena Corvaglia a Lido di Camaiore

Tutto pronto a Lido di Camaiore per la presentazione del Concorso “Entra & Vinci 3.0” firmato Slot Show

Il lancio dell’edizione numero tre dell’iniziativa si terrà sabato 17 dicembre dalle ore 20.00 presso la Sala di Lido di Camaiore (Via Aurelia 11) con ricco buffet di Natale, tanto divertimento e sorprese per tutti i partecipanti.

Madrina dell’esclusivo Party di Natale sarà la bellissima Maddalena Corvaglia, conduttrice televisiva e showgirl di successo entrata nel cuore degli italiani per aver vestito i panni della velina bionda di Striscia la Notizia al fianco della collega Elisabetta Canalis.



Il concorso Entra & Vinci dà a tutti i visitatori della Sala Slot di Lido di Camaiore la possibilità di vincere la nuova smart fortwo, il gioiello compatto che ha reso la casa automobilistica tedesca celebre in tutto il mondo. Partecipare è semplice: ad ogni accesso alla Sala il visitatore riceverà un ticket numerico. Il fortunato vincitore sarà estratto a Natale 2017 tra tutti i ticket rilasciati durante il corso dell’anno.



Ma non è finita qui: durante il Party di Natale di sabato 17 sarà presentato anche il Concorso a punti “Slot Show Ti Premia” che permetterà di accumulare premi ad ogni accesso in Sala e scegliere tra i tanti simpatici premi firmati Brandani® in catalogo.



Per info sulle iniziative e regolamenti visitare il sito www.slotshow.it.