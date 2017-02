Concerti dal vivo alla Fiera del Libro Aperto di Firenze

Venerdì 17 febbraio 2017, dalle 21:00, Morgan alla Fortezza da Basso

Durante il primo storico Festival del libro a Firenze (Firenze Libro Aperto) che si terrà dal 17 al 19 febbraio, Morgan si esibirà in concerto Venerdì 17 febbraio alle ore 23:00 presso la Fortezza da Basso (Viale Strozzi). Prima del cantautore monzese (alle 21:00) si esibiranno due taluentuose band vincitrici dell’ultimo contest del Pistoia Blues (obiettivo Blues In): The Big Blue House (in uscita con il nuovo album “Do it” ) e la band degli Endless Harmony capitanata dall’italo-dominicana PamelaPerez. Entrambe le band sono rientrate nella compilation Pistoia Blues Next Generation vol.2 edita da Vrec.

Marco Castoldi, in arte Morgan, si esibirà al pianoforte a coda con il meglio del suo repertorio oltre a diverse cover a lui care. Oltre ai suoi brani con i Bluvertigo e a quelli da solista, l’ex giudice di X Factor non ha mancato di pubblicare numerosi omaggi al cantautorato italiano con le raccolte “Italian Songbook vol.1 e 2”. Probabilmente non mancheranno gli omaggi a Luigi Tenco, di cui Morgan è un grande estimatore, come ha dimostrato nel documentario andato in onda sulla Rai pochi giorni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Prima di lui spazio al blues con The Big Blue House. La band vincitrice dell’ultimo contest delPistoia Blues è in uscita con il disco “Do it” il prossimo 24 febbraio, sta promuovendo il nuovo singolo “Blue Sky” con relativo videoclip mentre non mancherà in scaletta Sweet Thig Bad Thing” inclusa nell’ultima compilation del blues (Next Generation vol.2). The Big Blue House provengono da Torrita di Siena e la formazione attuale vede Danilo Staglianò (voce e chitarra), Luca Bernetti (Basso), Sandro Scarselli (tastiere/ Hammond), Andrea Berti (batteria).

A scaldare la serata ci penserà il rock più moderno degli Endless Harmony. La band veronese formata da Pamela Pèrez alla voce, Francesco “Tyron” Tagliaferro al basso, Federico “Fit” Costanzi alla chitarra e Giuseppe “Saggio” Saggin alla batteria sta stupendo addetti ai lavori e pubblico dopo la pubblicazione dell’esordio “Hyperspace” che li ha portati a girare l’Italia intera.

Il concerto si terrà nel Padiglione Spadolini e sarà gratuito per tutti i partecipanti alla Fiera. Il biglietto di ingresso per Firenze Libro Aperto valido per l'intera giornata è di €10 (ridotto tessera Coop €8). Fortezza da Basso è in Viale Fillippo Strozzi a Firenze. Apertura fiera ore 9:00, inizio concerti ore 21:00).