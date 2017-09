Comunità delle Piagge, furto con scasso ed atti vandalici

Ancora una volta ferita la Comunità di padre Santoro alle Piagge

Devastati i luoghi di lavoro della Comunità delle Piagge: rubate le attrezzature al Centro Sociale che si occupa di lavori alternativi ed utili al precario contesto sociale presente nell'area alle porte del capoluogo toscano.



"Abbiamo trovato il magazzino-rimessaggio della Cooperativa sociale Il Cerro con il portone forzato e scassato. Buona parte dell'attrezzatura di giardinaggio e dell'attività di riciclaggio del ferro è stata portata via, rubata. Il danno materiale ed economico è ingente, quasi al punto di dover sospendere, anche se non lo abbiamo fatto, le attività che danno lavoro ad alcune persone in difficoltà del quartiere" avvisano dalla periferia fiorentina.



Un colpo molto duro per la Comunità che commenta "Abbiamo sentito in loro, rabbia, delusione, amarezza e sconforto. Non si spiegano le ragioni dell'accaduto, soprattutto nella forma "pesante" con cui è avvenuto. La motivazione di questo atto violento è purtroppo ancora una volta quella di andare a colpire le attività della Comunità tutta a pochi giorni, era solo domenica scorsa, dalla presa di posizione pubblica a difesa di Don Biancalani di Vicofaro: offeso e oltraggiato da persone pervase dalla stessa cultura razzista e fascista che serpeggia nelle nostre città e nei nostri quartieri".



"Coloro che hanno materialmente colpito la Comunità e la cooperativa sociale di lavoro sono sicuramente dei balordi con disagio sociale ma le teste che manovrano e muovono queste persone sono altre... Ne siamo certi.

Non chiediamo niente altro se non continuare a costruire giorno per giorno una cultura di pace, di accoglienza, di convivialità delle differenze: senza perdere la tenerezza, aiutandoci a resistere nonostante tutto. Noi della Comunità delle Piagge ci rimbocchiamo ancora una volta le maniche e riprendiamo il nostro lavoro quotidiano. Ognuno di voi continui ad essere amico e compagno solidale di questa nostra esperienza" è questo il messaggio lanciato oggi dalle Piagge.