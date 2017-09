​Colazione gratis per chi va al lavoro in bici

All'info point mobilità ciclistica di piazza Libertà

Colazione dolce e salata gratis, domani venerdì 22 settembre, per tutti coloro che andranno al lavoro in bici e passeranno dalla postazione di FIAB Firenze Ciclabile in piazza della Libertà dalle 07:30 alle 10.

La settimana Europea della mobilità si conclude domani, con il "Bike To Work Day", la giornata dedicata a chi usa la bicicletta per recarsi sul luogo di studio o di lavoro.

Per tutti coloro che si registreranno gratuitamente all'info point mobilità ciclistica di piazza Libertà in omaggio, oltre alla colazione offerta dalle sezioni soci Coop di Firenze, anche la targa della settimana europea della mobilità da appendere alla propria bici e la spilla di Firenze Ciclabile. Inoltre materiale informativo per muoversi in bici in città!

"Siamo soddisfatti per la riuscita degli eventi previsti per la settimana della mobilità - dichiara Alessandro Cosci, vice-presidente di FIAB Firenze Ciclabile - Questo successo deve essere, per tutti noi, da stimolo per pensare alla mobilità cittadina in chiave meno auto-centrica. Ci ha fatto particolarmente piacere l'invito dell'assessore Giorgetti ai genitori, affinché portino i figli a scuola in bici. Anche per questo, intensificheremo ulteriormente in autunno la collaborazione ed il confronto con l'amministrazione."

La Settimana Europea della Mobilità si concluderà domani pomeriggio alle Cascine, con la passeggiata in collaborazione con agraria.org alle 17:00, a seguire aperitivo di chiusura della Settimana Europea della Mobilità offerto dal comune.