Ciompi: spunta il cotto in piazza

Sotto lo strato di catrame rigonfiato

Nel corso dei lavori per la riqualificazione della piazza ecco la prima sorpresa.

Probabilmente si tratta della pavimentazione in cotto delle vecchie case, prima che la Loggia del pesce arrivasse dal Mercato Vecchio di piazza della Repubblica, prima molto prima delle Pulci.

La bella sorpresa affascina i residenti che si sono riversati in strada al primo scavo di ruspa e qualcuno auspica che attorno alla Loggia in vista del nuovo giardino in progetto, possa restare traccia di questa piccola scoperta.