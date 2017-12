Cinque incidenti: due patenti ritirate

Nottata movimentata per le pattuglie della polizia municipale per rintracciare due pirati della strada. Camper non assicurato rimosso da un parcheggio a Rifredi

Nottata movimentata quella di ieri per la polizia municipale, intervenuta su alcuni incidenti avvenuti in varie parti della città che hanno portato al ritiro di due patenti e all’avvio di indagini per rintracciare due pirati della strada scappati dopo aver provocato i sinistri.

Un intervento della municipale è stato effettuato intorno all’una di notte in piazza della Libertà dove uno scooter si è visto tagliare la strada da un’auto che ha fatto inversione di marcia. La scooterista è caduta a terra mentre il conducente del veicolo si è allontanato senza fermarsi. Il conducente dello scooter, una donna di Firenze, è stata portata all’ospedale di Santa Maria Nuova per le ferite, fortunatamente lievi, mentre la polizia municipale che ha fatto i rilievi del sinistro sta indagando per risalire al conducente dell’auto che non si è fermato a prestare soccorso. Poco dopo le pattuglie in servizio stanotte sono intervenute in via Toscanini dove un 23enne fiorentino ha urtato con la sua utilitaria una macchina parcheggiata in doppia fila con a bordo una coppia di giovani fidanzati. Dopo il primo scontro entrambi i mezzi sono andati ad urtare con altrettante auto in sosta regolare. Il 23enne è stato sottoposto al pretest per l’alcolemia e vista la positività è stato sottoposto ad etilometro ed è risultato positivo (tasso alcolemico 1,70, quando il limite è 0,50) e quindi gli è stata ritirata la patente e denunciato. Uno dei due fidanzati è rimasto ferito lievemente e trasportato a Careggi per le cure del caso. Patente ritirata anche in viale Arenautica dove il conducente di una macchina, su cui viaggiavano altri due passeggeri, ha perso il controllo in prossimità di una rotatoria e si è ribaltata danneggiando 10 pioli parapedonali in cemento. Sottoposto all’etilometro il conducente, trasportato insieme ai due amici in ospedale perché feriti in maniera non grave, è risultato positivo all’alcol test (1,66): per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo intestato a lui. Per lui è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e, in base ai referti dei passeggeri, rischia anche denuncia per lesioni a persona. Ancora un intervento per un incidente con fuga di uno dei veicoli coinvolti intorno alle 6 del mattino in viale Don Minzoni. Un uomo fermo al semaforo rosso è stato tamponato violentemente da un’auto di colore bianca che arrivava da dietro. Il conducente di quest’ultima è sceso e, invece di prestare soccorso al tamponato rimasto ferito, è risalito in macchina con la scusa di spostarla e invece è scappato in direzione del cavalcavia delle Cure. Gli agenti della municipale intervenuti sul posto stanno lavorando su alcuni elementi in loro possesso per rintracciarlo, l’uomo ferito in maniera lieve è stato trasportato a Careggi. Incidente anche in via di Ugnano, ieri sera. Una utilitaria si è ribaltata, per cause in corso di accertamento ed ha sbattuto contro un cancello di una proprietà privata. La conducente è rimasta ferita ed è stata trasportata a Careggi dove è stata sottoposta agli esami per capire se aveva bevuto o meno.

Alcuni residenti della zona di Rifredi hanno segnalato al security point della polizia municipale che un camper parcheggiato da tempo in zona veniva usato da una prostituta e da alcuni senzatetto. La polizia municipale ha fatto i controlli ed ha verificato che il mezzo, intestato ad una donna italiana che all'anagrafe risulta residente in città ma che in realtà non abita più qui, non era assicurato. Per questo gli agenti lo hanno rimosso questa mattina elevando un verbale da 849 euro a carico dell’intestataria del veicolo e lo hanno sequestrato ai fini della confisca. Gli agenti adesso procederanno anche con ulteriori accertamenti, al fine anche di cancellare la residenza alla donna che non risulta più abitare a Firenze.