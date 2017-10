Cerimonia in ricordo del giornalista Dario Rossi a Pistoia

Appuntamento sabato 14 ottobre alle 10.30

Si svolgerà sabato 14 ottobre a Pistoia la cerimonia in ricordo di Dario Rossi, giornalista di Toscana Notizie scomparso pochi giorni fa. Durante l'evento verrà piantata una quercia, della specie quercus robur, con una targa commemorativa della forza e della grandezza dimostrata da Dario nel corso della sua vita: l'iniziativa è promossa dalla famiglia del giornalista e dai colleghi di Toscana Notizie, che hanno aperto una colletta a tal fine.



Per partecipare alla colletta c'è tempo fino a venerdì 13 ottobre: per farlo basta rivolgersi alla segreteria dell'Ufficio stampa della Giunta regionale, in orario 9 – 18, o chiamando al numero 055-4384714. Referenti Barbara Fabrizi e Rita Betti. Oltre ad acquistare la quercia, il ricavato della colletta sarà devoluto alla Onlus pistoiese "Raggi di speranza in stazione", che si occupa di assistenza ai senza tetto. La consegna del denaro avverrà subito dopo aver piantato la quercia.



L'appuntamento per tutti coloro che vorranno partecipare è quindi per sabato 14 ottobre in via Bure Vecchia nord 66 a Pistoia, alle ore 10.30.