Centro Storico di Firenze, riqualificazione Palazzuolo: Senza scuse

Inizia il recupero dell'ex Monte dei pegni nella strada simbolo del degrado (tangibile) e della rinascita (auspicata) della città

Residenti e commercianti di via Palazzuolo sono da mesi in attesa del cantiere in piazza San Paolino. A tutti interessa la creazione delle 100 camere per il nuovo Resort? La risposta è in 1 milione di euro.

L'avvio dei cantieri era fondamentale per dare il via alla riqualificazione della strada, una promessa fatta dagli assessori Perra, Gianassi e Bettarini e dall'intera Giunta di Palazzo Vecchio che può contare sull'uso degli oneri di urbanizzazione che spettano a chi effettua un recupero architettonico e finiscono nelle casse comunali.



Con quel milione di euro sono in programma il rifacimento delle facciate per le ex Leopoldine che oggi sono il retro (oscuro) del Museo Novecento e di piazza San Paolino, un piccolo scrigno nascosto che solo i pochi artigiani rimasti, tra cui l'ottimo fabbro e i due volenterosi ragazzi proprietari del locale all'angolo con via Palazzuolo hanno contribuito a mantenere viva e vegeta in questi anni di silenzio.

Non è tutto: in lista ci sono anche la nuova illuminazione ed i marciapiedi di tutta la strada da piazza Ottaviani al Prato.



"Iniziati i lavori in San Paolino a l'ex immobile della cassa di risparmio. Segno che sono già incominciati ad arrivare gli oneri destinati alla riqualificazione di via Palazzuolo. Ora, dopo tutte le decisioni assunte non ci resta che iniziare a fare la nostra parte. Non ci sono più scuse" scrive sui Social il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci.



"Non ci sono più scuse" è la frase che riecheggia anche dalle parti di via Canacci e via dell'Albero o in Santa Lucia dove il Comitato non passa giorno che non ricordi la Porta Telematica e la nuova viabilità promessa per lanciare il recupero della zona.