Casello Firenze Sud, chiude l'ex Sheraton: 60 posti a rischio

A rischio 60 posti di lavoro, il 19 dicembre sciopero, incontro istituzionale e presidio con Filcams Cgil e Fisascat Cisl

Per martedì 19 dicembre la Filcams Cgil e la Fisascat Cisl hanno indetto uno sciopero dei lavoratori per difendere l’occupazione nell'Ex Sheraton, oggi Conference Florentia Hotel davanti al casello autostradale di Firenze Sud del quale è stata annunciata la chiusura a partire dal 20 dicembre, a rischio ci sono 60 posti di lavoro tra dipendenti diretti e lavoratori in appalto.

Il rinomato hotel situato a Firenze Sud, al centro di una complicata vicenda giudiziaria che dura da anni, è tornato alla curatela fallimentare dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato l’atto di compravendita avvenuto negli anni passati. La curatela ha deciso di sospendere l'attività e i rapporti di lavoro in attesa che altri soggetti imprenditoriali possano rilevare l'attività. Filcams Cgil e Fisascat Cisl ritengono tale decisione legittima ma estremamente rischiosa per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, martedì ci sarà un incontro presso il tavolo istituzionale della Città metropolitana di Firenze con tutti i soggetti coinvolti, per provare a trovare le giuste soluzioni. In contemporanea, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato uno sciopero per evidenziare la gravità della situazione e consentire la partecipazione dei lavoratori al presidio sotto gli uffici di via Cavour.