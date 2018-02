Cappella Brancacci, calcinaccio dal soffitto: chiusura al pubblico

Sono stati svolti subito sopralluoghi tecnici e lunedì inizieranno i lavori di ripristino

Il percorso museale della Cappella Brancacci all'interno della Chiesa di Santa Maria del Carmine in Oltrarno è stato chiuso per la caduta di un calcinaccio dal soffitto di una delle cappelle adiacenti.

Il calcinaccio, della grandezza di un pugno, è caduto da un’altezza di tre metri. Non ci sono stati feriti.

Sono stati svolti subito sopralluoghi tecnici e lunedì inizieranno i lavori di ripristino. Al momento il museo rimane chiuso.