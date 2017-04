Cantieri per la tramvia: è rivoluzione a Santa Maria Novella

TRAMVIA e LAVORI alla STAZIONE

Nuova viabilità in via Valfonda e zona Stazione. Via Faentina: prosegue l’asfaltatura. Nuovo asfalto in Cecconi e via Grandi, la riparazione del guard rail sul Ponte del Varlungo

FOTO E VIDEO — Giornata di preoccupazione per le istituzioni comunali, in particolare per l'assessore Stefano Giorgetti del Comune di Firenze, causa il primo giorno di radicali cambiamenti della mobilità nell'area interessata ai nuovi cantieri della linea 2. La Tramvia ha costretto a mettere in vigore la nuova viabilità in zona Stazione. Per gli Autobus una vera rivoluzione a Santa Maria Novella. Ma c'è un percorso alternativo anche verso il Mercato Centrale. Grande impatto sul trasporto privato a causa della nuova viabilità in zona Stazione e via Valfonda.

Va avanti l’asfaltatura di via Faentina. Da lunedì 3 aprile i lavori entrano nella seconda fase e andranno a interessare il tratto dove la carreggiata è più stretta e dove i veicoli transitano a senso unico alternato da semaforo. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario chiudere al transito per due notti il tratto via Confalonieri-via Cuoco, ma a differenza dell’intervento della scorsa settimana non sarà consentito neanche il transito dei mezzi di soccorso in attraversamento. Quindi dalle 21 di lunedì 3 alle 5.30 di martedì 4 aprile con replica la sera successiva questo tratto di via via Faentina sarà inaccessibile da parte dei veicoli. In concreto non saranno possibili i collegamenti in ingresso e uscita città dalla zona di Ponte alle Riffe con la zona diu via Salviati e viceversa. Quindi i veicoli in arrivo da fuori città dovranno utilizzare l’itinerario via Salviati-via Bolognese oppure via Badia a Roccettini-Fiesole-San Domenico per raggiungere le Cure. I veicoli provenienti da via Caracciolo in uscita città potranno utilizzare la viabilità ordinaria fino a via Cuoco dopodiché è obbligatorio ritornare verso le Cure. A seguire i lavori andranno a interessare il tratto da via Cuoco (esclusa) a via Sercambi (esclusa). Per tre notti successive, sempre in orario 21-5.30, sarà aperta la direttrice in uscita città mentre sarà interdetto il transito verso le Cure (ingresso città).

Nuovo asfalto in Cecconi e via Grandi, la sostituzione della rete gas in via delle Gore e via Fabroni. Ma anche la riparazione del guard rail sul Ponte del Varlungo e i lavori per sostituire la condotta dell’acquedotto in via del Casone. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.