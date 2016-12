Cantieri in città: tra intralci alla circolazione e scorciatoie sulle colline

Via dei Massoni strada trafficata anche da ambulanze, condizioni imbarazzanti. Intralcio permanente in Viale Don Minzoni, angolo Via Masaccio. Piste ciclabili, via libera a interventi di manutenzione per oltre 3 chilometri

L'impatto dei cantieri è stato talmente pesante in questi mesi che basta il minimo imprevisto per far collassare per ore la circolazione urbana. I fiorentini corrono ai ripari cercando alternative persino sulle colline e affidandosi ai suggerimenti dei navigatori satellitari. Ma il risultato non sempre è soddisfacente. In Via dei Massoni ad esempio, la manutenzione stradale dovrebbe essere diversa, considerando che la strada collinare è ormai condizioni imbarazzanti, nonostante si atrafficata da ambulanze.

"Inerpicandosi nelle colline di Careggi non si vedono solo le meraviglie della natura o le opere dei nostri antenati, si vede anche un'incuria degna di un paese del Terzo Mondo" commenta Filippo La Grassa Segretario Comunale Lega Nord Firenze "Via dei Massoni, una strada che collega Careggi alla Bolognese e che quindi è attraversata anche da ambulanze versa in condizioni allarmanti: avvallamenti, crepe, buche, toppe disseminate su tutto il percorso. A giudicare dalle ville che vi sorgono intorno non ci si aspetterebbe tanta incuria. Ci meritiamo strade in queste condizioni? Gli operatori delle ambulanze e i malati che vi sono trasportati devono sobbalzare per tutto il percorso? Un certo sindaco non aveva promesso di coprire tutte le buche? Invitiamo pertanto le autorità competenti a prendere in considerazione il problema per tutelare gli utenti della strada e soprattutto coloro che svolgono servizio sulle ambulanze" chiude La Grassa.

Un lettore di Nove da Firenze ci domanda di capire perché è tollerata la presenza giornaliera e continuativa in Viale Don Minzoni -angolo Via Masaccio- del venditore di fiori e piante con relativo motocarro che occupa la carreggiata ostacolando il transito‎: "Non mi soffermo sul fatto se abusivo o meno" scrive alla nostra redazione a corredo delle foto che invia.

Martedì la giunta ha stanziato 400 mila euro per la manutenzione di itinerari riservati alle due ruote. Si prevede il rifacimento di tutte le pavimentazioni ciclabili in asfalto rosso (in alcuni casi anche quella degli adiacenti percorsi pedonali) e della segnaletica oltre a interventi puntuali di adeguamento dei tracciati per aumentare la sicurezza dei ciclisti e migliorare la fruibilità e la connessione tra gli itinerari. La manutenzione riguarda complessivamente 3 chilometri e 330 metri di piste tra cui quelle di viale Paoli (da viale dei Mille a piazza Berlinguer), dei lungarni Colombo-Moro (da Ponte da Verrazzano a via della Casaccia) e di viale Europa (da via San Marino a via Cimitero del Pino).