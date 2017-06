​Cantiere sulla Fi-Pi-Li da giugno a fine agosto: previste code

Il cantiere sarà allestito al km 17 fra l'uscita di Montelupo e la Ginestra Fiorentina

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa che dal 19 giugno al 27 agosto 2017 saranno eseguiti sulla Fi-Pi-Li importanti lavori di consolidamento presso la scarpata di monte al km 17, fra l'uscita di Montelupo Fiorentino (km 20) e la Ginestra Fiorentina, quindi circa 3 km dopo l'uscita di Montelupo in direzione Firenze, prima dell'area di servizio Esso.



Il cantiere interesserà anche via di Pulica (strada comunale, a Montelupo) e dovrà essere istituito un senso unico alternato regolato da semaforo per tutta la durata dei lavori per un tratto di 150/200 m che va da prima del cavalcavia della Fi-Pi-Li alla seconda curva dopo il cavalcavia.

I lavori consisteranno nella realizzazione e inserimento di micropali collegati in testa da una trave, la riprofilatura della scarpata e il ripristino dello stato dei luoghi sulla viabilità comunale.



"Per tutta la durata dei lavori - avverte Massimiliano Pescini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Viabilità - a causa dell'allestimento del cantiere, sarà chiusa la corsia di marcia direzione Firenze. I veicoli in direzione Firenze saranno incanalati nella sola corsia di sorpasso presso il km 17 per un tratto di circa 150 m. I veicoli in direzione Mare, invece, non subiranno nessuna deviazione.

A causa della strettoia in direzione Firenze si creeranno delle file che, peraltro, sono già previste nel fine settimana del rientro dal mare ad agosto come anche in occasione delle festività".



Sui pannelli a messaggio variabile (e cartellonistica verticale) verrà consigliata l'uscita di Montelupo o Empoli Est nel caso che la fila si allungasse per un lungo tratto. La deviazione quindi coinvolgerà la Ss 67 che attraversa Empoli/Montelupo e la Sp 12 fino a riprendere la Fi-Pi-Li a Ginestra Fiorentina.