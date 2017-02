Campus Orienta! Il Salone dello Studente a Firenze.

Il rapporto scuola-lavoro, la psicologia dell’orientamento, i lavori del futuro e le soft skills i temi chiave del Salone dello Studente 2017.

Novità dell’edizione fiorentina:

“Attorno alle Professioni”e la nuova area dedicata alle eccellenze toscane.

Domani 07/02 e dopodomani 08/02, dalle 8.30 alle 14, alla Stazione Leopolda di Firenze torna Campus Orienta! Il Salone dello Studente, la manifestazione itinerante, organizzata da Class Editori, dedicata all’orientamento post-scolastico, che lo scorso anno ha visto nella tappa fiorentina il coinvolgimento complessivo di circa 20 mila ragazzi delle classi quarte e quinte superiori e di circa 400 insegnanti.

L’apertura dei lavori, prevista per domani alle ore 9.30, sarà dedicata alle opportunità di formazione e lavoro per i giovani in Toscana e vedrà la partecipazione di Cristina Giachi, Vicesindaco di Firenze,

Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, Vittoria Perrone Compagni, Prorettore Vicario Università degli Studi di Firenze, Domenico Petruzzo, Direttore Generale USR Toscana, e Domenico Ioppolo, COO Campus Editori.

All’interno degli spazi della Stazione Leopolda, che per la prima volta vedrà l’apertura pomeridiana nella prima giornata della manifestazione, gli studenti potranno valutare i percorsi di studio di oltre 50 offerte tra atenei italiani e stranieri, scuole di formazione, Enti e Istituzioni, mentre, nelle aule tematiche,

potranno assistere alle presentazioni delle offerte formative e sessioni di workshop sulla conoscenza di arti e mestieri e per l’orientamento al lavoro.

Il rapporto scuola-lavoro, la psicologia dell’orientamento, i lavori del futuro e le soft skills sono le tematiche principali che saranno sviluppate nel corso di questa nuova edizione fiorentina che vede una più stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze che si è occupata direttamente dell’organizzazione di diversi incontri e workshop per gli studenti e gli insegnati.

Un’altra importante novità del Salone di Firenze è la presenza dell’area “Studiare in Toscana” che vede, per la prima volta riunite in uno spazio dedicato esclusivamente alle offerte formative della regione, tutte le eccellenze toscane: l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena, l’Università

degli Studi di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna.

In particolare, le università toscane quest’anno, nell’accogliere il nuovo approccio del Salone dello Studente indirizzato all’ “orientamento attivo”, si presentano a Campus Orienta con un progetto dal titolo “Attorno alle professioni” che vede professionisti e docenti impegnati in una serie di appuntamenti volti a suggerire ai ragazzi i percorsi di studio più idonei a partire dalla professione che si sogna di intraprendere o comunque dall’area tematica di interesse (tecnologia, ecosostenibilità, benessere e alimentazione, comunicazione, ricerca scientifica di base, legge e politica, arte e moda, relazioni internazionali e turismo, scienze mediche, ecc).

Inoltre, a partire da questa tappa fiorentina, la manifestazione amplia il bagaglio informativo a contenuti innovativi, dedicati non solo alle proposte di formazione universitaria e accademica, ma anche all’approfondimento dei mutamenti che, già oggi, ma sempre di più nei prossimi anni, interesseranno il mondo del lavoro e che vedono nell’istruzione post-diploma un veicolo fondamentale al Job Placement.

In questa direzione si inserisce il contributo di Intribe, una società specializzata nell’analisi dei trend futuri, che offrirà ai ragazzi un approfondimento su quelle che saranno le professioni maggiormente richieste in futuro e su come cambierà il mondo del lavoro e della formazione nei prossimi 10 anni.

Oltre agli spazi indirizzati ai giovani, dopo il successo dello scorso anno, ritorna il Teacher’s corner, l’area dedicata agli insegnati, dove saranno organizzati una serie di incontri sulla Formazione Docenti a cura dell’Università degli Studi di Firenze e sull’applicazione della legge sull’Alternanza Scuola-Lavoro curati da USR Toscana dal titolo “Scuola e mondo del lavoro”. Un focus di grande attualità sul nuovo sistema duale, verso un sistema strutturato di formazione professionale continua così da facilitare ed arricchire il passaggio dal mondo dell’istruzione a quello della professione.

Anche quest’anno, non mancheranno prove simulate dei test d’ammissione alle facoltà a numero programmato a cura di Alpha Test e Hoepli Test, gli incontri con gli esperti di orientamento, con un’area dedicata ai colloqui one to one dove un pool di psicologi dedicherà ai giovani sedute di colloquio gratuito e personalizzato, le offerte accademiche e professionali delle Forze Armate presentate dallo Stato Maggiore della Difesa e i Test per misurare attitudini e competenze linguistiche a cura di Cambridge English.

Per quanto riguarda le partnership, quest’anno il Salone vede il consolidarsi della collaborazione con l’Università Telematica Pegaso, la principale università telematica italiana.





Il 2017 vedrà inoltre la terza edizione della ricerca “Teen’s Voice: Miti e Valori dei giovani tra scuola, lavoro e società” condotta in collaborazione con il prof. Pietro Lucisano e la dott.ssa Emiliane Rubat Du Mèrac della Università Sapienza di Roma, che ha l’obiettivo di indagare il mondo dei giovani, per scoprire il loro pensiero riguardo la scuola, il lavoro e il futuro.

Il Salone dello Studente di Firenze è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, con la partecipazione di Confartigianato e Confindustria Firenze.



L’ingresso è gratuito ed è necessario accreditarsi sul sito www.salonedellostudente.it.