Campionato di Serie A: l'ultima partita dell’anno in trasferta a Cagliari

Questa sera alla Sardegna Arena (ore 20.45) l'anticipo del 18° turno

Stasera alla Sardegna Arena scende la Fiorentina, appena atterrata a Cagliari, contro un avversario ostico, anche temibile, in una prova impegnativa per una squadra viola, a cui è mancato anche un pizzico di fortuna per raccogliere punti. Quella viola è una squadra che ama giocare a viso aperto, con elementi tecnici e veloci. La rivelazione Veretout, ma anche i figli d’arte Chiesa e Simeone. Tra i pali uno dei portieri più interessanti dell’ultima generazione, Sportiello. Al centro della difesa l’ex rossoblù Davide Astori. La lista dei convocati per Cagliari-Fiorentina:

Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.

Nel Cagliari mancano i soli Cigarini e Dessena, il primo squalificato, il secondo infortunato. Torna a disposizione Paolo Faragò. Diego Lopez non nasconde le difficoltà dell'impegno contro i viola ma ha fiducia nella sua squadra. “Affrontiamo un avversario forte fisicamente, con molta qualità e che sta facendo risultati, forse meno efficace in trasferta. Sarà una partita dura per entrambi: noi vogliamo rendere dura la vita alla Fiorentina, ma dipenderà da noi, da quel che saremo capaci di fare domani”. “Soprattutto contro le squadre come la Fiorentina che dispongono di grandi individualità bisogna essere squadra, come stiamo facendo, in entrambe le fasi. Sarà importante pressare i loro portatori di palla, hanno due centrali che sanno impostare il gioco, quindi dovremo essere bravi a limitarli. Dovremo dare molta intensità e metterci molto carattere”.

Pochi giorni, dopo la trasferta di Cagliari e arriva la sfida dei quarti di Coppa Italia del 26 dicembre tra Lazio e Fiorentina, in programma all'Olimpico alle 21.00 il giorno di Santo Stefano.