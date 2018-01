Calciomercato: Bryan Dabo e Diego Falcinelli bilanciano l'addio di Babacar?

Se ne va anche Carlos Sánchez

ACF Fiorentina ha ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante senegalese Khouma El Babacar (classe ’93) all’ U.S. Sassuolo Calcio. Baba ha vestito la maglia della Fiorentina per molti anni, dal Settore Giovanile fino alla Prima Squadra.

Altra partenza, a titolo temporaneo, quella del calciatore colombiano Carlos Sanchez Moreno (classe ’86) all’RCD Espanyol. Nato a Quidbó, il centrocampista ha iniziato la sua carriera in Uruguay, distinguendosi tra le file del Danubio e l'Atlético River Plate di Montevideo. Più tardi il salto in Europa, al Valenciennes della Galizia per poi tornare al Rangers de Talca nel campionato cileno. Dopo una stagione molto buona ad Alicante nel 2013, la squadra dell'Aston Villa in Premier League. Nel mercato estivo 2016, arriva alla Fiorentina sino ad oggi, con il passaggio del giocatore nel campionato spagnolo con la maglia bianco-blu. Sanchez è abitualmente convocato nella squadra nazionale colombiana, con la quale ha giocato più di 80 partite.

In cambio la Fiorentina ha acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Diego Falcinelli dall’U.S. Sassuolo Calcio. Falcinelli, nato a Marsciano il 26 giugno 1991, nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 35 partite con la maglia del Crotone, mentre nella prima parte di questa stagione ha disputato 20 partite, realizzando 2 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 11.