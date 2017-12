​Calcio Storico Fiorentino 2017: ecco i provvedimenti disciplinari

Il giorno 6 dicembre 2017 si è riunita la Commissione Disciplinare del Calcio Storico Fiorentino

La Commissione, costituita da: Ing. Filippo Paganelli, Avv. Luca Santarelli, Avv. Andrea Quadrini, analizzati i referti arbitrali e le immagini; sentito il Maestro di Campo; visti gli art. 9, 14 e 16 del Regolamento ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Colore Azzurro in relazione alla partita Azzurri – Bianchi

Gabriele Ceccherelli (Capitano) sospensione del tesseramento per 4 anni; Gaetano Fiore squalifica per 7 tornei, Andrea Tarchiani squalifica per 4 tornei, Pietro Cappelli squalifica per 3 tornei, Marcello Trotta squalifica per 1 torneo, Alessio Lunardi squalifica per 1 partita.

La commissione ha inoltre comminato le seguenti sanzioni pecuniarie: 20.000 euro in parte decurtando di 10.000 euro il contributo erogato per l’anno 2017, in altra parte decurtando di 10.000 euro il contributo da erogarsi per l’anno 2018 e ulteriori 5.000 e 1.000 euro recuperandoli dal contributo che verrà erogato per il 2018.



Colore Bianco in relazione alla partita Azzurri – Bianchi

Michele Verginelli squalifica per 4 tornei, Alberto Mangani squalifica per 2 tornei, Giacomo Peggion squalifica per 1 torneo, Riccardo Porcinai squalifica per 1 partita; diffida per Emiliano Venturi (Alfiere)

. Inoltre una sanzione da 1.000 euro da applicarsi decurtando il contributo da erogarsi per l’anno 2018.



Colore Rosso in relazione alla partita Rossi – Verdi

Claudio Degl’Innocenti (allenatore) squalifica per 4 tornei, Francesco Stefanini squalifica per 1 partita



Colore Verde in relazione alla partita Rossi – Verdi

Niccolò Innocenti squalifica per 1 torneo