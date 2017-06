Calcio storico: al via la vendita dei biglietti

Sabato prossimo inizia il torneo di San Giovanni 2017

Partirà mercoledì 7 giugno alle 11 la vendita dei biglietti per le partite del Calcio storico fiorentino del torneo di San Giovanni 2017. Da questa data sarà possibile l’acquisto nei punti vendita Boxoffice Toscana e on line per la partita del 10 giugno; mentre per la partita dell’11 giugno la vendita partirà il 7 giugno nei punti vendita e l’8 giugno on line per gli eventuali posti rimanenti. Per la prima partita non sono previste limitazioni di acquisto a transazione; per la partita dell’11 è previsto invece un massimo di sei biglietti a transazione.

“Considerato l’alto interesse che sta assumendo la manifestazione – hanno detto l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi – anche quest’anno nella vendita dei biglietti abbiamo voluto 'tutelare' la fiorentinità e in particolare i quattro Colori, che hanno avuto la possibilità di raccogliere le prelazioni per l’acquisto in modo da privilegiare i rispettivi tifosi. Ed è proprio per questa ragione – hanno proseguito Vannucci e Pierguidi - che abbiamo ancora una volta scelto di mettere in vendita i biglietti prima a Firenze e di lanciare solo dopo la possibilità di acquisto on line. Tutte decisioni assunte con la piena condivisione del Consiglio delle feste e tradizioni di cui fanno parte tutti i capigruppo in consiglio comunale, i presidenti dei quattro Colori e il direttore del Corteo storico della Repubblica fiorentina”.

Questi i prezzi dei biglietti: tribuna d’onore centrale 80 euro; tribuna d’onore laterale 60 euro; tribuna al sole 40 euro; curve popolari 29 euro. In considerazione della capienza inferiore della tribuna D, 1180 posti destinati ai Bianchi, contro la tribuna B, 1940 posti destinati agli Azzurri, è stato deciso che per la partita dell’11 giugno i biglietti della tribuna D verranno messi in vendita solo qualora non fosse esercitata totalmente la prelazione da parte dei Bianchi (nel qual caso, sarà data opportuna comunicazione). Decisione condivisa da tutti i Colori e dal Consiglio delle feste e tradizioni.

Sponsor del torneo sono Gruppo Cft, Unicoop Firenze, Radio Bruno.