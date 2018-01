​Niente Titolo dell’Unione Europea, il 2 di Febbraio Fabio Turchi difenderà il suo titolo Internazionale WBC

La notizia è stata ufficializzata nella conferenza stampa di presentazione del match

Era nell’aria ed è divenuto ufficiale nella conferenza stampa che ha avuto luogo oggi - 11 Gennaio - in Palazzo Vecchio: Fabio “Stonecrusher” Turchi, al Mandela Forum, difenderà la sua cintura di campione internazionale sigla WBC, titolo conquistato a Sequals il 15 Luglio 2017, contro l’argentino Crenz. Il nome dello sfidante sarà reso noto nei prossimi giorni.

La difesa dei Titolo Internazionale WBC si è resa necessaria in quanto non è stato trovato nessun avversario che avesse le carte in regola per succedere al campione dell’Unione Europea Jur, recentemente infortunatosi.

Fabio in conferenza stampa ha tenuto a precisare, sia l’importanza del Titolo che andrà difendere, sia la certezza di essere pronto ad affrontare qualunque avversario si presenterà al Mandela Forum. Il pugile fiorentino ha mostrato di avere le idee chiare per il proseguo della sua carriera, avendo in mente di arrivare al mondiale nei prossimi 4 anni.

Da parte del pugile fiorentino poi sono arrivate parole di elogio per Leonard Bundu, a cui Fabio si è ispirato per la sua stessa carriera. Ricordiamo che Leonard nel corso della serata del Mandela Forum riceverà un'onorificenza cittadina, come premio alla sua carriera di sportivo ed uomo.