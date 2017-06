​Boschi in fiamme: brucia la Maremma, elicotteri in volo

Il caldo non aiuta: non piove da settimane e la vegetazione è quella che ti aspetteresti a fine luglio. Anche il vento complica la situazione

Boschi in fiamme in Maremma, che è il fronte più impegnativo, ma anche nel livornese, sulle colline del Chianti, nel pratese in Valbisenzio e in Lucchesia, con quattro dei cinque elicotteri regionali in servizio in questa fase dell'anno al momento in volo. Il caldo non aiuta: non piove da settimane e la vegetazione è quella che ti aspetteresti a fine luglio. Anche il vento complica la situazione.

Il primo rogo del pomeriggio è partito attorno alle una nel comune di Suvereto, uno dei due incendi già spenti e in fase di bonifica. Sono bruciati due ettari e mezzo di bosco, ma non è stato necessario l'intervento dell'elicottero.

Dopo le 14 è stata la volta di Aratrice, località del grossetano nel comune di Civitella Paganico. Un'ora dopo, sempre in provincia di Grosseto, un incendio è scoppiato nei boschi de Le Marze, nel comune di Grosseto, con un doppio fronte verso la pineta di Castiglione della Pescaia. La Sala operativa antincendi boschivi della Regione informa che vi stanno operando due elicotteri della flotta regionale, mentre a terra sono al lavoro squadre di volontari e operai forestali dell'Unione delle Colline Metallifere, a cui è stata affidata anche la direzione degli interventi.

Quello de Le Marze è per il fronte interessato al momento il rogo che desta maggiore preoccupazione: alle quattro e mezzo erano già bruciati, secondo le prime stime, due ettari e mezzo di bosco e il rogo ancora non era stato domato. Per Civitella Paganico alle cinque non erano invece ancora disponibili informazioni sulla superficie interessata, più vasta delle Marze ma in gran parte vegetazione.

Fiamme anche a Montecarlo in provincia di Lucca, dove prima hanno attaccato la vegetazione e poi il bosco: la superficie attaccata dal fuoco, riferiscono dalla Sala operativa anticendi boschivi della Regione che coordina le fasi di spegnimento, è comunque inferiore all'ettaro. Sono intervenute diverse squadre di volontari e un elicottero.

Attorno alle 16 del pomeriggio un rogo è scoppiato anche a Vaiano, in provincia di Prato. E' stato richiesto l'intervento dell'elicottero ed è già sotto controllo. Poco prima, alle tre e mezzo, era stato segnalato un incendio a Greve in Chianti, in località Santo Stefano di Tizzano. Il rogo, partito dai campi, alle cinque mezzo era comunque già spento: bruciati appena mille e cinquecento metri quadri di vegetazione e mille metri quadri di bosco. Non è stato necessario l'intervento dell'elicottero.