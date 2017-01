​Bolkestein, paura del Milleproroghe: verso lo stato di agitazione

La manifestazione dell’unione nazionale degli operatori del commercio su aree pubbliche si terrà domani, martedì 24 gennaio alle ore 9 in piazza Montecitorio a Roma

"L'attuazione della proroga permetterebbe agli ambulanti di avere un tempo sufficiente a concertare l'uscita definitiva dalla direttiva, ma alcune proposte di emendamento, fra cui quella della conferenza delle regioni e delle province autonome, sembrano andare in una direzione diversa, forse per la mancata volontà di trovare una soluzione definitiva che vada nell’interesse dei lavoratori che da mesi operano in un clima di incertezza e di preoccupazione" così l’Associazione Idea che ha aderito alla manifestazione dell’unione nazionale degli operatori del commercio su aree pubbliche che si terrà domani, martedì 24 gennaio alle ore 9 in piazza Montecitorio a Roma.

“Troppe sono ancora le incertezze – dichiara Alessio Pestelli, presidente Assidea - sulla conversione del Milleproroghe in legge, con il quale il Governo ha disposto la proroga al 31.12.2018 delle concessioni in essere degli operatori commerciali su aree pubbliche”.

“Per questo - conclude Pestelli – siamo pronti a tornare in stato di forte agitazione su tutto il territorio nazionale, convinti che l’obiettivo sia raggiungibile soltanto lottando tutti uniti, non sottostando alla logica dei bandi. Pensiamo che sia un passaggio anche difficile ma doveroso, senza il quale la nostra categoria patirà disuguaglianze e una mancata omogeneità di trattamento che andrebbero drammaticamente ad aggiungersi ad una precarietà che tocchiamo con mano tutti i giorni”.