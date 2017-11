Bloccato traffico di droga dall'Italia all'Olanda

Operazione della Squadra mobile di Firenze

Una banda specializzata nel traffico di droga dall'Olanda verso l'Italia è stata bloccata dalla Squadra mobile di Firenze e dalla Polizia olandese. Sette persone sono state arrestate e ritenute, a vario titolo, responsabili di traffico internazionale di stupefacenti, detenzione abusiva di armi da fuoco e da guerra e riciclaggio di denaro.

Le indagini della Squadra mobile, partite nel maggio del 2015 dalla cellula dell’associazione operante a Firenze, hanno permesso ai poliziotti di individuare le dinamiche criminali dell’organizzazione, composta prevalentemente da albanesi, che importava cocaina dal sud America in Olanda, per poi commercializzarla in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia e l’Inghilterra.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo era in grado di immettere sul mercato italiano, con cadenza quindicinale, almeno 20 chili di cocaina, pura al 97 per cento.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati, oltre a una tonnellata di droga circa, anche 4 milioni di euro in contanti, 8 armi da fuoco con relativo munizionamento e una bomba a mano, nonché numerose autovetture ed immobili in Olanda, e un esercizio commerciale.