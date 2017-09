Bloccati a Santa Maria Novella: Bus e Taxi arresi aprono le porte

I passeggeri in possesso del biglietto appena timbrato costretti a proseguire a piedi

Le porte si aprono per 'liberare' i passeggeri che preferiscono desistere dal viaggio o proseguire a piedi. Il nodo incriminato ancora una volta la stazione centrale tra via Nazionale e via della Scala.

L'ennesima segnalazione viene affidata ai Social dagli addetti ai lavori "Poco fa, in un orario prezioso per studenti e lavoratori - racconta Gianluca Mannucci della RSU di Ataf - c'è stato un altro blocco della viabilità della Stazione, venti lunghi minuti di fermo totale. I bus e i taxi costretti ad aprire le porte e far scendere i passeggeri inferociti, costretti ad andare a piedi! Alcuni turisti erano increduli con le proprie valigie. Non è accettabile penalizzare i servizi pubblici con questi continui blocchi della viabilità, servono gli interventi che chiediamo da tempo. Filtraggio dei veicoli privati in entrata zona stazione e targhe alterne vanno presi nuovamente in considerazione. I servizi devono viaggiare e muoversi per la vivibilità cittadina".



Massimo Milli pubblica su Facebook una panoramica dall'alto accompagnata dal testo: "Questa è la situazione attuale alla Stazione di Firenze. Ambulanze, autobus, taxi, veicoli privati, furgoni e cos'altro ancora? Non ci possiamo più permettere di trovarci di fronte a scene simili. Servono provvedimenti forti, adesso o mai più" una delle numerose dichiarazioni che il delegato Rsu e vice segretario della Faisa Cisal ha rilasciato nelle ultime settimane a margine degli incontri aziendali ed istituzionali su un tema che riguarda l'utenza prima ancora che i dipendenti del servizio locale.

Proprio la RSU di Ataf esce da una settimana di passione dopo l'incontro definito 'deludente' con Palazzo Vecchio che però ha prontamente replicato alle accuse sottolineando di aver rispettato gli impegni presi a Maggio quando un accordo all'ultimo secondo aveva scongiurato l'ennesimo sciopero da parte della categoria.



Categorie, sia quella degli autisti che dei tassisti, a quanto pare coinvolti anch'essi nel traffico andato nuovamente in tilt, che devono vedersela quotidianamente con le lamentele degli utenti.