Banca Mediolanum, nuovo Family Banker Office a Firenze

​Si terrà giovedì 8 giugno 2017 alle ore 19.00 in via Pellicceria 32/R l’inaugurazione

Il nuovo ufficio di Firenze si rivolge a un tessuto economico che si colloca tra i comuni più ricchi della regione e della provincia, con un reddito medio di 23.843 Euro rappresentato per il 53,5% da lavoratori dipendenti, il 38,7% da pensionati e per il 7,8 % da lavoratori autonomi e imprenditori (fonte dati MEF).



La Banca intende "fornire un concreto supporto ai risparmiatori locali che necessitano sempre di più di una consulenza finanziaria appropriata per la valorizzazione del proprio patrimonio".

Verrà organizzato un talk show presso il Teatro Odeon in Piazza degli Strozzi a Firenze al quale interverranno Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum e Ruggero Bertelli, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena, in particolare su uno dei temi di maggior attualità: i Piani Individuali di Risparmio (PIR), strumenti di investimento introdotti dall’ultima Legge di Bilancio capaci di veicolare i risparmi verso le PMI nazionali.



“In questo contesto crediamo che il ruolo sociale del consulente sia di fondamentale importanza per far comprendere ai risparmiatori le dinamiche di un mercato complesso come quello finanziario al fine di renderli consapevoli nelle scelte di investimento” commenta Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum.



E ancora “A me piace pensare che dietro ogni Euro raccolto ci siano sogni e progetti di un nostro cliente da realizzare, per i propri figli, per il benessere famigliare,per la sostenibilità nel tempo del tenore di vita. Gli italiani sono in cerca di una bussola: si stanno confrontando con la solidità delle banche, messa oggi e per la prima volta in discussione e con i tassi a zero, dopo 40 anni di alti rendimenti. Qui interviene la nostra consulenza”.