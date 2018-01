Bagno di folla per Fabio Turchi all’Artemio Franchi di Firenze

Venerdì la Boxe Night Florence

Firenze, 28.01.17– Una giornata speciale per Fabio Turchi. Il pugile fiorentino, che venerdì prossimo difenderà al Pala Mandela il titolo WBC contro l’argentino Dario German Balmaceda (15-16-2), è stato ospite della AC Fiorentina durante il match della Viola contro il Verona.

Prima del fischio d’inizio Fabio ha effettuato un giro di campo raccogliendo un lungo applauso da parte di tutto lo stadio: “Per me tifoso della viola – ha affermato Turchi - è stato un onore essere accolto in maniera calorosa da tutto lo stadio. Porterò per sempre con me questo giorno. Ho provato una grandissima emozione camminare sotto la Fiesole e ricevere l’applauso della curva, quella stessa curva dove tante volte ho esultato per le vittorie della Fiorentina”.

Il 2 Febbraio avrà luogo l’evento che riporterà in città la grande boxe, con sfide importanti a livello nazionale ed europeo.

Lo striscione della Curva Fiesole