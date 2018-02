Attenzione a questa mail: Poste italiane, concorso al Comune di Firenze

Numerose le segnalazioni già pervenute

Palazzo Vecchio avvisa che stanno pervenendo numerose segnalazioni su un messaggio che sta circolando in rete.

Se ricevete un messaggio da Poste Italiane - S.p.A concorsi@comune.fi.it di questo tipo:

l'invito è duplice; aiutare a rintracciare il mittente segnalando il ricevimento della mail ed eliminare la stessa in via definitiva evitando di cliccare sul link indicato.

"Dalle verifiche già ultimate, tali messaggi non sono inviati né da Poste Italiane né da alcun sistema informatico sotto il controllo del Comune di Firenze. Se qualcuno fosse ancora in possesso del messaggio fraudolento e intendesse contribuire alle indagini in corso, è invitato a contattarci al seguente indirizzo: phishing-esterno-1 @ comune.fi.it. Si precisa che tale indirizzo sarà immediatamente disattivato non appena raccolte un numero sufficiente di evidenze".