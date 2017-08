Arriva Thereau: riapre la Campagna Abbonamenti

Contrastanti i giudizi dei tifosi sul giocatore

Alla Fiorentina arriva Cyril Thereau dall'Udinese, in corsa c'era anche la Sampdoria. Giudizi contrastanti da parte dei tifosi nel clima dubbioso che accompagna questo inizio Campionato 2017 - 2018.



Si tratta dell'uomo giusto per lo schema offensivo tattico ideato da Stefano Pioli?

Intanto è stata riaperta la Campagna Abbonamenti per assistere alle prossime 18 gare casalinghe. Fino a sabato 16 settembre sarà possibile acquistare il proprio abbonamento in una nuova fase di vendita libera, scegliendo tra le varie formule disponibili.

Tornano le promozioni per i giovani, con le riduzioni UNDER 21 (per i nati dal 01/01/1997) e UNDER 14 (per i nati dal 01/01/2004), e le agevolazioni per i gruppi: grazie al RIDOTTO INSIEME i gruppi da 2 a 4 persone possono accedere a una tariffa scontata anche del 50% rispetto al prezzo intero nei settori dedicati di Tribuna Laterale (TEA), Maratona (MAL01) e Curva Ferrovia.

I tifosi possono approfittare del FINANZIAMENTO a “tasso 0” per l’intero importo del proprio abbonamento pagandolo così in 9 rate mensili con gli interessi interamente a carico della Fiorentina. Per accedervi basta rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali o al Fiorentina Point; per importi inferiori a 575 euro è sufficiente presentare la propria carta di identità e codice fiscale, altrimenti occorre produrre un documento valido di attestazione del reddito.

Grazie a una collaborazione ad hoc avviata con ESTRA, presso la Biglietteria Ufficiale di via dei Sette Santi chi sottoscriverà un abbonamento per il prossimo campionato e attiverà un contratto con il nostro Energy Partner si vedrà subito assegnati 10.000 PUNTI INVIOLA.

Si ricorda che per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario possedere la tessera IN VIOLA GOLD prodotta direttamente dalle Biglietterie Ufficiali della Fiorentina che potrà essere utilizzata, oltre che per l’acquisto dell’abbonamento stagionale, anche per le gare in trasferta ed assicura sconti e promozioni per i tifosi viola. La tessera è gratuita per tutti coloro che acquisteranno un nuovo abbonamento, altrimenti ha il costo di 10 euro.

Segnaliamo che per usufruire delle tariffe speciali UNDER 14 e RIDOTTO INSIEME è necessario rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali ACF Fiorentina, al Fiorentina Point (055 571259) oppure ai Coordinamenti ACCVC e ATF.